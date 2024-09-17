Угрожает Боррелю и Борису Джонсону: Медведев предложил уничтожать "врагов" России

Третий президент России опубликовал очередной пост, в котором заявил о "неотвратимом возмездии" для тех, кого он считает врагами. И призвал создать базу с их персональными данными.

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Дмитрий Медведев предложил создать публичную базу подлежащих уничтожению "врагов России" с их персональными данными. Идея у него появилась на фоне слухов, что США и Великобритания могут дать согласие на использование далекобойного оружия по территории РФ. Об этом экс-президент РФ и заместитель председателя Совета Безопасности РФ написал на своем Telegram-канале.

Свой спич Медведев назвал "Об исторической памяти и неотвратимой мести" и упомянул в начале бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона и Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Борис Джонсон Фото: Getty Images

Их Медведев назвал "русофобствующей нечистью" и призвал готовиться к возмездию.

Жозеп Боррель Фото: Anadolu

"Надо использовать известное оружие противника. Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей", — предложил заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Пост Дмитрия Медведева Фото: Скриншот

По его словам, в истории было множество примеров, когда месть носила отложенный характер, такие как Лев Троцкий, Степан Бандера и основатель ОУН Евгений Коновалец. Все они были ликвидированы в результате действий советской разведки.

Также Медведев намекнул, что РФ причастна и к другим "актам возмездия", упомянув неких "современных террористов и предателей".

По его мнению, такие операции тщательно планируются и не всегда получаются. Но заниматься ими нужно и крайне важно.

"Тут главное – неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность. Ну и чтобы каждая тварь, вне зависимости от ее нации, веры, гражданства и должности, совершившая преступление против нашей страны и наших людей, или любая отбитая мразь, просто орущая: "Убивайте в Курске мирных граждан!", знали: за ними придут", — сообщил Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что посты в Telegram-канале Медведева появляются в особых случаях. Неизвестно, пишет ли он их сам, или его пресс-служба. В последний раз он разбушевался во время визита его преемника на посту президента Владимира Путина в Монголию. Властей этой страны раскритиковали после того, как они не выполнили свои обязательства как страны-участницы Римского статута Международного уголовного суда и не арестовали Путина.