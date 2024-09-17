Погрожує Боррелю і Борису Джонсону: Медведєв запропонував знищувати "ворогів" Росії

Третій президент Росії опублікував черговий пост, у якому заявив про "невідворотну відплату" для тих, кого він вважає ворогами, і закликав створити базу з їхніми персональними даними.

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Дмитро Медведєв запропонував створити публічну базу "ворогів Росії", які підлягають знищенню, з їхніми персональними даними. Ідея у нього з'явилася на тлі чуток, що США і Великобританія можуть дати згоду на використання далекобійної зброї по території РФ. Про це експрезидент РФ і заступник голови Ради Безпеки РФ написав на своєму Telegram-каналі.

Свій спіч Медведєв назвав "Про історичну пам'ять і невідворотну помсту" і згадав на початку колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і Жозепа Борреля, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Борис Джонсон Фото: Getty Images

Їх Медведєв назвав "русофобською нечистю" і закликав готуватися до відплати.

Жозеп Боррель Фото: Anadolu

"Треба використовувати відому зброю противника. Попри низку очевидних правових питань, варто подумати про створення відкритої громадської бази наших ворогів із зазначенням їхніх персональних даних. Для цілком прикладних цілей", — запропонував заступник голови Ради Безпеки РФ.

Пост Дмитра Медведєва Фото: Скриншот

За його словами, в історії було безліч прикладів, коли помста мала відкладений характер, як-от Лев Троцький, Степан Бандера і засновник ОУН Євген Коновалець. Усіх їх було ліквідовано внаслідок дій радянської розвідки.

Також Медведєв натякнув, що РФ причетна і до інших "актів відплати", згадавши якихось "сучасних терористів і зрадників".

На його думку, такі операції ретельно плануються і не завжди виходять. Але займатися ними потрібно і вкрай важливо.

"Тут головне — невідворотність. Не так важливо, коли саме прийде розплата. Важлива її неминучість. Ну і щоб кожна тварюка, незалежно від її нації, віри, громадянства і посади, яка вчинила злочин проти нашої країни і наших людей, або будь-яка відбита мерзота, яка просто кричить: "Вбивайте в Курську мирних громадян!", знали: за ними прийдуть", — повідомив Дмитро Медведєв.

Варто зазначити, що пости в Telegram-каналі Медведєва з'являються в особливих випадках. Невідомо, чи пише він їх сам, чи його пресслужба. Востаннє він розбушувався під час візиту його наступника на посаді президента Володимира Путіна в Монголію. Владу цієї країни розкритикували після того, як вона не виконала своїх зобов'язань як країни-учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не заарештувала Путіна.