Погрожує Боррелю і Борису Джонсону: Медведєв запропонував знищувати "ворогів" Росії
Третій президент Росії опублікував черговий пост, у якому заявив про "невідворотну відплату" для тих, кого він вважає ворогами, і закликав створити базу з їхніми персональними даними.
Дмитро Медведєв запропонував створити публічну базу "ворогів Росії", які підлягають знищенню, з їхніми персональними даними. Ідея у нього з'явилася на тлі чуток, що США і Великобританія можуть дати згоду на використання далекобійної зброї по території РФ. Про це експрезидент РФ і заступник голови Ради Безпеки РФ написав на своєму Telegram-каналі.
Свій спіч Медведєв назвав "Про історичну пам'ять і невідворотну помсту" і згадав на початку колишнього британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона і Жозепа Борреля, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.
Їх Медведєв назвав "русофобською нечистю" і закликав готуватися до відплати.
"Треба використовувати відому зброю противника. Попри низку очевидних правових питань, варто подумати про створення відкритої громадської бази наших ворогів із зазначенням їхніх персональних даних. Для цілком прикладних цілей", — запропонував заступник голови Ради Безпеки РФ.
За його словами, в історії було безліч прикладів, коли помста мала відкладений характер, як-от Лев Троцький, Степан Бандера і засновник ОУН Євген Коновалець. Усіх їх було ліквідовано внаслідок дій радянської розвідки.
Також Медведєв натякнув, що РФ причетна і до інших "актів відплати", згадавши якихось "сучасних терористів і зрадників".
На його думку, такі операції ретельно плануються і не завжди виходять. Але займатися ними потрібно і вкрай важливо.
"Тут головне — невідворотність. Не так важливо, коли саме прийде розплата. Важлива її неминучість. Ну і щоб кожна тварюка, незалежно від її нації, віри, громадянства і посади, яка вчинила злочин проти нашої країни і наших людей, або будь-яка відбита мерзота, яка просто кричить: "Вбивайте в Курську мирних громадян!", знали: за ними прийдуть", — повідомив Дмитро Медведєв.
Варто зазначити, що пости в Telegram-каналі Медведєва з'являються в особливих випадках. Невідомо, чи пише він їх сам, чи його пресслужба. Востаннє він розбушувався під час візиту його наступника на посаді президента Володимира Путіна в Монголію. Владу цієї країни розкритикували після того, як вона не виконала своїх зобов'язань як країни-учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду і не заарештувала Путіна.