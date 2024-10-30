У Путіна прокоментували переговори щодо ударів по енергетиці та розкрили свої умови

У ЗМІ повідомили, що Росія й Україна намагаються домовитись про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. У Москві розповіли, на яких умовах президент Володимир Путін згоден на переговори.

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У Financial Times з посиланням на джерела повідомили, що Україна й Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Цю інформацію прокоментував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, як передали 30 жовтня у "Коммерсантъ".

Він назвав повідомлення про переговори "вкидом".

"Зараз дуже багато вкидів, які видаються за реальність. Навіть солідні видання не гребують", — підкреслив Пєсков.

Водночас представник Кремля підтвердив, що Росія не згодна на переговори, поки ЗСУ присутні у Курській області.

"Ну, це базова умова в мирній ініціативі президента. Так, виведення із російських територій. Тобто нові регіони також", — уточнив Пєсков.

Ймовірно, йдеться про українські області, які Кремль вважає частиною своїх земель — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Усі ці регіони Росія вважає власними в їхніх адміністративних кордонах, хоча фактично над усіма цими територіями не має контролю.

Нагадаємо, наприкінці серпня у ЗМІ інформували Україна та Росія вели таємні переговори про припинення ударів з обох сторін по енергетичній інфраструктурі. Однак вторгнення ЗСУ у Курську область РФ, яке сталося 6 серпня, зірвало процес.

Міністр енергетики Герман Галущенко після повідомлень про переговори заявив, що нічого подібного не планувалось і не проводилось.