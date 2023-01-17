Включно із Запоріжжям: у Держдумі повісили нову карту РФ із захопленими областями України (фото)

Усі українські регіони на карті вказані у своїх адміністративних межах. Однак насправді Росія не контролює повністю жодну з чотирьох областей.

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У Державній Думі Росії повісили нову карту країни з кордонами, що включають чотири частково анексовані області України — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Про це у себе в Telegram-каналі написав російський депутат Денис Парфьонов.

"На розміщену в Державній Думі карту Росії нанесли нові кордони РФ, що включають чотири нових суб'єкти — ДНР [Донецька область], ЛНР [Луганська область], Херсонську і Запорізьку області", — прокоментував Парфьонов.

Усі українські регіони на новій карті РФ вказані у своїх адміністративних кордонах, хоча фактично країна-агресор не контролює повністю жодну із захоплених областей.

[ + – ] У Держдумі оновили карту РФ

Як зазначає російський депутат, на карті до складу Росії включено навіть місто Запоріжжя, яке жодного дня не було під російською окупацією.

"Раніше влада залишала питання про кордони Запорізької та Херсонської областей у складі РФ відкритим, заявляючи, що "продовжуватимуть радитися з населенням цих регіонів", — уточнив представник Держдуми.

[ + – ] До кордонів Росії включено навіть місто Запоріжжя

Карта РФ з українськими регіонами: реакція Києва

На момент публікації новини офіційних коментарів від української сторони про включення регіонів України, які частково контролюються Російською Федерацією, до складу Росії на карті в Державній Думі не з'являлося.

Нагадаємо, 13 січня ексрадник президента РФ та економіст Андрій Іларіонов розповів, що Росія планує розпочати новий масштабний наступ, який охопить всю Україну. За його словами, Кремль готується до цього останніх 4 місяці.

12 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що найближчим часом ЗС РФ спробують повністю захопити Донецьку область, після чого вони планують перекинути свої сили на Запоріжжя.