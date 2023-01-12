Росія може розпочати наступ на лівобережній частині Запорізької області, — Генштаб ЗСУ

Найближчим часом російські сили намагатимуться вийти на адмінкордон Донецької області, а потім переключаться на Запоріжжя, заявив бригадний генерал Олексій Громов.

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Найближчим часом ЗС РФ спробують повністю захопити Донецьку область, після чого вони планують перекинути свої сили на Запоріжжя. Про це на брифінгу 12 січня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Прогнозується, що найближчим часом противник намагатиметься вийти на адміністративні кордони Донецької області, а надалі може активізувати свої дії із захоплення лівобережної частини Запорізької області", — сказав Громов.

Представник Генштабу також зазначив, що ворог не відмовився від своєї головної мети – захопити всю територію України та знищити українську державність. При цьому, зазнавши ряду серйозних поразок минулого року, росіяни вирішили вести війну на виснаження.

"Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та сил оборони [України], а також зниження підтримки України країнами, які небайдужі до кривавих амбіцій Кремля", — прокоментував бригадний генерал.

Москва має намір і надалі бити по критичній, зокрема енергетичній інфраструктурі на всій території України, вважають у Генштабі.

"Інтенсивність ракетно-авіаційних ударів залежатиме від можливості російського військово-промислового комплексу забезпечити національні збройні сили засобами високоточної поразки великої та середньої дальності", — каже Громов.

За його словами, на це, серед іншого, впливатиме і експорт боєприпасів іранського виробництва до Росії.

У Генштабі ЗСУ також стверджують, що в країні-агресорі мають намір сформувати не менше 20 нових дивізій та досягти загальної чисельності армії в 1,5 млн осіб.

Нагадаємо, 1 січня цього року Олексій Громов розповів, що у 2023 році ЗСУ буде потрібна далекобійна зброя, яка дозволить вражати ворожі об'єкти на великій відстані.