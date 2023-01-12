Россия может начать наступление на левобережной части Запорожской области, — Генштаб ВСУ

В ближайшее время российские силы будут пытаться выйти на админграницы Донецкой области, а затем переключатся на Запорожье, заявил бригадный генерал Алексей Громов.

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В ближайшее время ВС РФ попытаются полностью захватить Донецкую область, после этого они планируют перекинуть свои силы на Запорожье. Об этом на брифинге 12 января заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области", — сказал Громов.

Представитель Генштаба также отметил, что враг не отказался от своей главной цели — захватить всю территорию Украины и уничтожить украинскую государственность. При этом, потерпев ряд серьезных поражений в прошлом году, россияне решили вести войну на истощение.

"В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и сил обороны [Украины], а также на снижение поддержки Украины странами, которые неравнодушны к кровавым амбициям Кремля", — прокомментировал бригадный генерал.

Москва намерена и в дальнейшем бить по критической, в частности по энергетической инфраструктуре на всей территории Украины, считают в Генштабе.

"Интенсивность ракетно-авиационных ударов будет зависеть от возможности российского военно-промышленного комплекса обеспечить национальные вооруженные силы средствами высокоточного поражения большой и средней дальности", — говорит Громов.

По его словам, на это, среди прочего, будет влиять и экспорт боеприпасов иранского производства в Россию.

В Генштабе ВСУ также утверждают, что в стране-агрессоре намерены сформировать не менее 20 новых дивизий и достичь общей численности армии в 1,5 млн человек.

Напомним, 1 января этого года Алексей Громов рассказал, что в 2023 году ВСУ потребуется дальнобойное оружие, которое позволит поражать вражеские объекты на большом расстоянии.