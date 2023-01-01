"Длинная рука": в Генштабе назвали необходимое оружие для армии в 2023 году

Для минимизации жертв среди гражданских, а также для ударов по ВС РФ нужны ракеты с большей дальностью поражения, заявил бригадный генерал Алексей Громов.

Related video

В нынешнем году украинской армии требуется дальнобойное оружие, которое позволит поражать вражеские объекты на большом расстоянии. Об этом в комментарии для "УНИАН" заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба бригадный генерал Алексей Громов.

Силы обороны в 2022 году получили критически важное вооружение для выполнения боевых задач. Теперь украинская армия нуждается в дальнобойных ракетах.

"Военное руководство РФ переместило подальше от линии столкновения свои запасы и пункты управления. В свою очередь для продолжения освобождение родной земли и минимизации жертв среди мирного населения Украины нам крайне необходимы боеприпасы, которые позволят поражать важные объекты противника на большом расстоянии", — заявил Громов.

Также он добавил, что оккупанты на себе почувствовали как хорошо горят склады боеприпасов после ударов HIMARS. Вдобавок Громов поблагодарил западных партнеров за поставку вооружений — это позволило остановить врага и начать освобождение оккупированных территорий. Украине передавали танки, броневики, РСЗО, артиллерию, беспилотники, дроны-камикадзе, боеприпасы, средства ПВО и ряд других вплоть до бронежилетов и шлемов.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что Украина получит автоматизированные системы IFATDS для HIMARS. Они позволят повысить эффективность контрбатарейной борьбы.

29 декабря в СМИ писали, что США отказали Украине в поставках баллистических ракет ATACMS несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского.