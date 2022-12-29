США отказали Украине в поставке ATACMS, но предложили альтернативу: о чем идет речь

По информации Politico, украинский лидер настаивал на передаче ВСУ танков, истребителей и ракет. Однако президент США согласился только на поставки ПВО Patriot и новых высокоточных бомб.

Related video

Лидер США Джо Байден отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках некоторых видов военной техники, необходимых для украинских бойцов. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, во время своего последнего визита в США украинский президент убеждал своего американского коллегу в необходимости передачи ВСУ танков, дальнобойных ракет и истребителей.

Зеленский утверждал, что ракеты большей дальности и современные боевые танки являются единственным способом сместить укоренившиеся позиции России и прекратить боевые действия на территории Украины.

Однако официальные лица США все еще обсуждают их эффективность и вопрос о том, спровоцирует ли их отправка в Киев ВС РФ на эскалацию конфликта до более опасного уровня, что может продлить сроки до потенциальных мирных переговоров.

В свою очередь Джо Байден остался равнодушным к некоторым просьбам о танках, истребителях и ракетах.

Но, при этом, лидер США все же согласился начать поставки систем ПВО Patriot и новых высокоточных бомб, что еще несколько недель назад считалось невозможным.

Напомним, в США не могут удовлетворить запрос Украины на боеприпасы. Оборонная промышленность США может производить около 14 000 снарядов для 155-мм гаубиц в месяц. В период ожесточенных боев ВСУ тратили столько же всего за два дня.

Фокус также писал в декабре 2022 о том, что Украина со временем получит все оружие, которое ей нужно. Такую уверенность выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.