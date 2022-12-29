США відмовили Україні в постачанні ATACMS, але запропонували альтернативу: про що йдеться

За інформацією Politico, український лідер наполягав на передаванні ЗСУ танків, винищувачів і ракет. Проте президент США погодився лише на постачання ППО Patriot і нових високоточних бомб.

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Лідер США Джо Байден відмовив президентові України Володимиру Зеленському у постачанні деяких видів військової техніки, необхідних для українських бійців. Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, під час свого останнього візиту в США український президент переконував свого американського колегу в необхідності передавання ЗСУ танків, далекобійних ракет і винищувачів.

Зеленський стверджував, що ракети більшої дальності та сучасні бойові танки є єдиним способом змістити укорінені позиції Росії та припинити бойові дії на території України.

Проте офіційні особи США все ще обговорюють їх ефективність і питання про те, чи спровокує їх відправлення у Київ ЗС РФ на ескалацію конфлікту до більш небезпечного рівня, що може продовжити терміни до потенційних мирних переговорів.

Зі свого боку Джо Байден залишився байдужим до деяких прохань про танки, винищувачі та ракети.

Але, при цьому, лідер США все ж таки погодився почати постачання систем ППО Patriot і нових високоточних бомб, що ще кілька тижнів тому вважалося неможливим.

Нагадаємо, у США не можуть задовольнити запит України на боєприпаси. Оборонна промисловість США може виготовляти приблизно 14 000 снарядів для 155-мм гаубиць на місяць. У період запеклих боїв ЗСУ витрачали стільки ж лише за два дні.

Фокус також писав у грудні 2022 про те, що Україна згодом отримає всю зброю, яка їй потрібна. Таку впевненість висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.