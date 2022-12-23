ЗСУ відстріляють за 2 дні: у США не можуть задовольнити запит України на боєприпаси, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що оборонно-промисловий комплекс США перебуває у поганому стані. Так, не вистачає ланцюжків постачання та кваліфікованих кадрів.

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Оборонна промисловість США може виготовляти близько 14 000 снарядів для 155-мм гаубиць на місяць. У період запеклих боїв ЗСУ витрачали стільки ж лише за 2 дні. Про це розповіла міністр Армії США Крістін Вормут, пише The Washington Post.

Видання пише, що війна Росії з Україною показала, що окопи та траншеї залишилися не лише у підручниках історії. Хоча американська військова машина останніми роками була націлена на боротьбу з тероризмом та створення аерокосмічних озброєнь.

Так, за словами журналістів, у Штатах зрозуміли, що неядерна війна з Китаєм чи Росією вимагатиме постійного, довгострокового потоку обладнання та озброєнь, яких зараз не вистачає.

Колишній радник сил спеціального призначення США Сет Джонс заявив, що неядерна війна – це промислова війна. З його слів, в арсеналі Штатів є серйозні проблеми.

"Оборонно-промисловий комплекс США зараз перебуває в досить поганому стані. Якщо ви визначите Китай як "постійну" загрозу та "гостру" загрозу з боку Росії, ми не протягнемо і чотирьох чи п'яти днів у військових іграх, перш ніж у нас закінчаться високоточні ракети ", — сказав експерт.

У матеріалі йдеться про те, що США надали Україні системи протиповітряної оборони, такі як NASAMS, а також мобільні ЗРК Stinger зі своїх складів. Однак з обіцяних 6 NASAMS було передано лише дві, а лінії виробництва Stinger давно закриті.

Журналісти пишуть, що виробництво страждає від тих самих проблем, що й інші галузі — інфляція, нестача ланцюжків постачання, нестача кваліфікованих та бажаючих працювати кадрів, загальне відставання після пандемії коронавірусу.

Вирішення проблеми в Європі?

Повідомляється, що міністр оборони США Ллойд Остін бачить рішення у тому, щоб мотивувати країни Європи більш активно передавати Україні своє озброєння із власних запасів. Проте й у Євросоюзу не все гаразд. Так, Німеччина передала Україні нову систему ППО IRIS-T, але лише одну. Інші три досі не виготовлені.

Раніше Фокус писав, що колишній командувач НАТО заявив, що Захід має поставити Україні ракети ATACMS для ударів по РФ. За словами Філіпа Бридлава, країни Заходу виявляють обережність, намагаючись уникнути ядерного конфлікту. Але така позиція знижує можливість перемоги України.

Також повідомлялося, що у Литві закінчилися навчання українських механіків САУ PzH 2000. Як повідомляють журналісти, литовські артилеристи охоче ділилися досвідом із українськими військовими механіками, оскільки спільний ворог мотивує до спільної роботи.