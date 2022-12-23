Захід має поставити Україні ракети ATACMS для ударів по РФ, — екскомандувач НАТО

За словами Філіпа Брідлава, країни Заходу проявляють обережність, намагаючись уникнути ядерного конфлікту. Але така позиція знижує можливість перемоги України.

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Колишній командувач військ НАТО в Європі американський генерал Філіп Брідлав заявив, що необхідно переглянути наявну заборону щодо застосування озброєнь, які союзники передають Україні. Про це повідомляє Bild.

Брідлав вважає, що Україні потрібно надати дозвіл на атаки по цілях на території РФ, для чого він закликав західних союзників почати постачати в Україну ракети більшого радіусу дії.

"Ми повинні переглянути наші правила щодо зброї, яку ми поставляємо Україні й тим самим надати їй більше можливостей для завдання більш далеких ударів", — заявив генерал ВПС США.

Брідлав уточнив, що країни Заходу проявляють обережність щодо цього, намагаючись уникнути ядерного конфлікту. Водночас, така позиція союзників знижує ймовірність перемоги України. На озброєнні ЗСУ зараз знаходяться ракети дальністю до 80 км.

Після анонсованих постачань в Україну систем ППО Patriot командування Повітряних сил затвердило перелік військових для навчання на нових системах. На їх освоєння піде більше часу, порівняно з попередніми установками.

Нагадаємо, що в Сумську область проникла російська ДРГ. У процесі зіткнення з українською теробороною диверсанти розбіглися, двох російських солдат було ліквідовано. У ЗСУ втрат немає.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому ЗСУ не вистачає дронів. Кожен третій безпілотник не долітає. БПЛА знищуються не лише через дії супротивників, а й через недосвідченість операторів, пояснив Сергій Кривоніс, колишній заступник секретаря РНБО.