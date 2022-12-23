Запад должен поставить Украине ракеты ATACMS для ударов по РФ, — экс-командующий НАТО

По словам Филипа Бридлава, страны Запада проявляют осторожность, пытаясь избежать ядерного конфликта. Но такая позиция снижает вероятность победы Украины.

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Бывший командующий войсками НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил, что необходимо пересмотреть существующий запрет относительно применения вооружений, которые союзники передают Украине. Об этом сообщает Bild.

Бридлав считает, что Украине нужно предоставить разрешение на атаки по целям на территории РФ, для чего он призвал западных союзников начать поставлять в Украину ракеты большего радиуса действия.

"Мы должны пересмотреть наши правила в отношении оружия, которое мы поставляем Украине и тем самым предоставить ей больше возможностей для нанесения более дальних ударов", — заявил генерал ВВС США.

Бридлав уточнил, что страны Запада проявляют осторожность в этом отношении, пытаясь избежать ядерного конфликта. Вместе с тем, такая позиция союзников снижает вероятность победы Украины. На вооружении ВСУ сейчас находятся ракет дальностью до 80 км.

После анонсированных поставок в Украину систем ПВО Patriot командование Воздушных сил утвердило список военных для обучения на новых системах. На их освоение уйдет больше времени, по сравнению с предыдущими установками.

Напомним, что в Сумскую область проникла российская ДРГ. В ходе столкновения с украинской теробороной диверсанты разбежались, двое российских солдат были ликвидированы. У ВСУ потерь нет.

Ранее Фокус разбирался в том, почему ВСУ не хватает дронов. Каждый третий беспилотник не долетает. БПЛА теряются не только из-за действий противников, но и по неопытности операторов, пояснил Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО.