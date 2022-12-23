Двух убили, остальные разбежались: в Сумскую область проникла российская ДРГ — военный

После схватки с украинской теробороной враги разбежались. С нашей стороны обошлось без потерь, сообщили в Сумской ОВА.

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На территорию Сумской области проникла вражеская диверсионно-разведывательная группа. С ними в бой вступила тероборона, двоих удалось ликвидировать. Об этом сообщил боец теробороны, оператор БПЛА Андрей Коваленко.

"В Сумской области забегала в гости вражеская ДРГ из "чмобиков". Десять тел, двоих убили наши терробороновцы, другие убежали. Такие же рейды проходят регулярно в Киевской области, есть также и в Черниговской области. Поэтому граница под постоянным наблюдением", — сообщил Коваленко.

Как уточнил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, бой произошел близ села Высокое Краснопольской громады. С украинской стороны обошлось без потерь.

"22 декабря утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, вблизи села Высокое, наши теробороновцы вступили в бой с российской ДРГ. После короткого боя, потери врага – минимум двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь", — рассказал Живицкий.

23 декабря спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за сутки боев в районе Бахмута украинские военные ликвидировали 100 оккупантов, а около 200 получили ранения.

Также 23 декабря глава Луганской ОВА сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины имеют хорошие позиции на направлении Кременная-Сватово и в скором времени будут хорошие новости с этого участка фронта.