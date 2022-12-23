300 человек: в ВСУ назвали количество потерь ВС РФ за сутки боев под Бахмутом

Российские войска продолжают "бездумно бросать в бой людей и технику", продвигаясь вперед большой ценой на несколько десятков метров, рассказал спикер Восточной группировки войск.

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За сутки боев в районе Бахмута украинские военные ликвидировали 100 оккупантов, а около 200 получили ранения. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает АрміяInform.

Российские войска произвели 266 обстрелов из всех видов артиллерии, РСЗО и танков. Было зафиксировано 15 боевых столкновений ВСУ с врагом. В результате оккупанты потеряли более 100 людей убитыми и почти 200 ранеными. Череватый отметил, что Бахмут остается самой горячей точкой на линии фронта.

Вместе с тем в командовании заявили, что украинские военные ведут мобильную оборону. Поэтому вооруженные силы могут отойти и перегруппироваться.

"Фронт действительно гибкий, при такой интенсивности боев подразделениям бывает выгоднее отойти и перегруппироваться, а не так как у россиян, когда бездумно бросают в бой людей и технику, продвигаясь большой ценой на несколько десятков метров", — резюмировал Череватый.

Силы обороны делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб и не допустить прорыва.

Также ВСУ не дают окружить свои подразделения и захватывать врагу новые населенные пункты.

Напомним, 23 декабря боец ВСУ рассказал об успешной контратаке украинской армии в районе Бахмута.

21 декабря в ISW заявили, что ВС РФ смогли захватить 192 квадратных метров в районе Бахмута за почти три месяца боев.