За три месяца ВС РФ смогли захватить лишь 192 кв. км в районе Бахмута, — ISW (карта)

По данным американских военных аналитиков, в октябре россияне заняли 100 кв. км, а с начала ноября по 20 декабря продвинулись на 92 кв. км.

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С 1 октября по 20 декабря российские войска смогли занять территорию в 192 кв. км. в районе Бахмута. Об этом сообщается в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Как считают аналитики, темп продвижения захватчиков в окрестностях населенного пункта на Донбассе за последние 50 дней приблизительно соответствует их тему продвижения в октябре.

При этом российские пропагандисты продолжают значительно преувеличивать успехи ВС РФ на фронте. И, как считают ISW, СМИ в России будут и в дальнейшем рассказывать о захвате больших территорий в Украине, чем это есть в реальности.

[ + – ] Россияне смогли захватить лишь 192 кв. км

Во вторник, 20 декабря, россияне продолжили свое наступление в районе Бахмута.

Украинские войска отражали натиск врага в 33 км к северо-востоку от города в районе села Верхнекаменское и поселка Подгородное и в 14 км к югу от Бахмута в районе Опытного и Курдюмовки.

При этом российские милитари-блогеры пишут, что наемники "Группы Вагнера" пытались прорвать оборону к северо-востоку от Бахмута в районе села Бахмутское.

Также россияне сообщают о продолжающихся ожесточенных боях на окраинах самого города.

Напомним, во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области. Он осмотрел передовые позиции и наградил бойцов медалями.

Издание New York Times считает, что визит главы Украины в самую горячую точку на фронте показал его отличия от президента РФ Владимира Путина.