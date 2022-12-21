Визит Зеленского в Бахмут показал отличия между ним и Путиным, — NYT

Как считают журналисты, украинский президент перетянул часть мирового внимания с главы Кремля на себя. А символизм Бахмута уже превысил военное значение обороняющегося города.

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Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут разительно отличалось от той церемонии награждения, которую устроил в Кремле Владимир Путин. Это продемонстрировало резкий контраст между лидерами двух государств. Об этом пишет New York Times.

Глава украинского государства совершил свою самую опасную с февраля поездку на передовую, вручив в разрушенном Бахмуте медали солдатам под грохот артиллерии.

В то же время, Владимир Путин устроил пышную церемонию в Кремле, куда созвал провоенных деятелей и лидеров пропаганды. Красиво оформленное телевизионное мероприятие главы Кремля должно быть показать как самим россиянам, так и всему миру, что он полон решимости продолжать войну, несмотря на потери. По оценкам американских официальных лиц, количество убитых и раненых военнослужащих ВС РФ превысило 100 тыс. человек.

"Зеленский своим визитом в Бахмут, преднамеренно или нет, перетянул часть внимания с Путина на себя, продемонстрировав бесстрашие и готовность рисковать собой, приехав в город, который настолько разрушен постоянными российскими налетами, что напоминает картины времен Первой мировой войны", — комментирует издание.

При этом успешная оборона Бахмута и сохранение контроля над ним придает городу символизм, которой существенно превосходит его военное значение, считают журналисты.

"Восток держится, потому что Бахмут сражается. Это крепость нашего боевого духа. В жестоких боях и ценой многих жизней здесь отстаивается свобода для всех нас", — подчеркнул Зеленский на передовой.

Параллельно с этим Путин заявил, что готов действовать жестче. Он также назвал "чрезвычайно сложной" ситуацию на удерживаемых Россией украинских территориях.

Напомним, Дмитрий Песков заявил, что Путин тоже "побывал в зоне боевых действий" в Украине. по словам представителя Кремля, российский президент поехал на фронт еще 16 декабря, но об этом решили сообщить лишь в день приезда Зеленского в Бахмут.

Позже журналисты выяснили, куда ездил Путин. Как считает российское издание "Агентство", глава Кремля снял видеоролик с якобы посещением передовой в Ростове-на-Дону.