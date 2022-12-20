Путин побывал в зоне боевых действий в Украине, — Песков

В Кремле решили сообщить о поездке Путина в Украину в день визита Зеленского в Бахмут. Российский президент встретился с военными еще 16 декабря, уверяют в Москве.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетил зону боевых действий в Украине в пятницу, 16 декабря. Об этом представитель Кремля заявил в комментарии "Российской газете".

Изначально 20 октября российский депутат от "Единой России" Андрей Гурулев в своем телеграм-канале написал, что Путин "был в зоне специальной военной операции".

"Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", — прокомментировал слова парламентария Песков.

17 декабря пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в течение дня 16 декабря проработал в объединенном штабе войск, задействованных в войне против Украины. Находится ли этот штаб в зоне боевых действий в Администрации президента РФ не уточняли.

"Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО (войны против Украины), а также провел совещание и отдельные встречи с командующими", — заявил тогда Кремль.

Тем временем телеграм-канал Ateo Breaking со ссылкой на СМИ сообщает, что "никто Путина в зоне "СВО" не видел", а соответствующую информацию Кремль распространил в качестве ответа на сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря встретился с украинскими защитниками в Бахмуте Донецкой области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря прибыл с необъявленным визитом в самую горячую точку на фронте — город Бахмут Донецкой области. В ходе визита он наградил воинов ВСУ, которые героически держат Бахмутское направление и другие населенные пункты Донбасса.

После этого российский олигарх и покровитель наемников из группы "Вагнера" Евгений Пригожин записал видео, адресованные Зеленскому. Приближенный к Путину бизнесмен предложил украинскому лидеру встретиться и переговорить в районе Бахмута.