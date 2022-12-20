Путін побував у зоні бойових дій в Україні, — Пєсков

У Кремлі вирішили повідомити про поїздку Путіна до України у день візиту Зеленського до Бахмуту. Російський президент зустрівся з військовими ще 16 грудня, запевняють у Москві.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін відвідав зону бойових дій в Україні у п'ятницю, 16 грудня. Про це представник Кремля заявив у коментарі "Російській газеті".

Спочатку 20 жовтня російський депутат від "Єдиної Росії" Андрій Гурулєв у своєму телеграм-каналі написав, що Путін "був у зоні спеціальної військової операції".

"Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю, то так", — прокоментував слова парламентаря Пєсков.

17 грудня пресслужба Кремля повідомляла, що Путін протягом дня 16 грудня працював в об'єднаному штабі військ, задіяних у війні проти України. Чи цей штаб у зоні бойових дій в Адміністрації президента РФ не уточнювали.

"Глава держави ознайомився з роботою штабу, заслухав доповідь про хід СВО (війни проти України), а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами", — заявив тоді Кремль.

Тим часом телеграм-канал Ateo Breaking із посиланням на ЗМІ повідомляє, що "ніхто Путіна в зоні "СВО" не бачив", а відповідну інформацію Кремль поширив як відповідь на повідомлення про те, що Президент України Володимир Зеленський 20 грудня зустрівся з українськими захисниками у Бахмуті Донецької області.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 20 грудня прибув із неоголошеним візитом у найгарячішу точку на фронті — місто Бахмут Донецької області. У ході візиту він нагородив воїнів ЗСУ, які героїчно тримають Бахмутський напрямок та інші населені пункти Донбасу.

Після цього російський олігарх та покровитель найманців із групи "Вагнера" Євген Пригожин записав відео, адресовані Зеленському. Наближений до Путіна бізнесмен запропонував українському лідеру зустрітися та переговорити в районі Бахмута.