Пригожин замість Шойгу: голова гурту "Вагнера" захотів поговорити з Зеленським (відео)

Російський підприємець оприлюднив кадри, нібито записані в районі Бахмута, і заявив, що готовий зустрітися з українським президентом.

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Російський олігарх та за сумісництвом покровитель найманців із групи "Вагнера" Євген Пригожин записав низку провокаційних відео, адресованих українському Президенту Володимиру Зеленському. Під постріли з гарматних артилерій Пригожин запропонував Зеленському зустрітися і переговорити.

Глава "вагнерівців" сказав, що перед записом відеороликів він перебував у "штабі першотравневої" і коли почув, що Зеленський приїхав до Бахмута, приїхав на передову, щоб відправити українському президентові повідомлення "морзяночкою".

"Шановний Володимире Олександровичу, якщо Ви ще не поїхали з Бахмута, готовий зустрітися. Пригожин", — написав Пригожин у коментарі до відео.

На іншому відео Пригожин після пострілу з гаубиці сказав, що, можливо, йому вдасться зустрітися з українським президентом.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 20 грудня прибув із неоголошеним візитом у найгарячішу точку на фронті — місто Бахмут Донецької області. У ході візиту він нагородив воїнів ЗСУ, які героїчно тримають Бахмутський напрямок та інші населені пункти Донбасу.

За інформацією міжнародного волонтерського проекту GeoConfirmed, міністр оборони РФ Сергій Шойгу перевіряв "передові позиції" окупантів на відстані кількох десятків кілометрів від лінії зіткнення. Волонтери проаналізували кадри, зняті в міноборони РФ і з'ясували, що Шойгу насправді був далеко від РФ.