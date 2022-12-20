Літав над Кримом: Шойгу перевіряв "передові позиції" ЗС РФ далеко в тилу (фото)

За версією Міноборони РФ, глава відомства перевіряв ворожі позиції в зоні проведення так званої "спецоперації". Судячи з даних геолокації, чиновник був за десятки кілометрів від лінії фронту — біля кримського міста Армянськ.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перевіряв "передові позиції" окупантів на відстані кількох десятків кілометрів від лінії зіткнення. Про це повідомив у Twitter міжнародний волонтерський проєкт GeoConfirmed.

За заявою російського міноборони, Шойгу 18 грудня перевіряв угруповання ЗС РФ у зоні проведення так званої "спецоперації". Глава міністерства здійснив обліт районів дислокації військ, спілкувався із загарбниками та дякував їм за "зразкове виконання бойових завдань", звітували у відомстві.

Фахівці з GeoConfirmed з'ясували, що міністерство перебільшило "подвиги" Шойгу. Чиновник насправді був далеко від передових позицій російських військових.

Волонтери проаналізували кадри, зняті міноборони РФ, і геолокували місцевість, над якою пролітав міністр. Із вертольота він розглядав райони, що прилягають до кордону Криму з Херсонською областю.

[ + – ] Міністр оборони Росії був на півночі Криму

"Вони показують окопи, щоб довести, що він перелетів лінію фронту. Насправді його вертоліт летить на відстані 85 кілометрів від зони бойових дій", — ідеться в повідомленні проєкту.

Шойгу просто пролетів над тимчасово окупованим Кримом. Виходячи з карти й позначок GeoConfirmed, він був на півночі Криму, біля міста Армянськ.

[ + – ] Шойгу відвідав кримський оборонний рубіж

"Насправді він відвідав кримський оборонний рубіж. Тож це, безперечно, не "передові позиції", — зробили висновок волонтери.

[ + – ] Вертоліт Шойгу був на відстані кількох десятків кілометрів від зони бойових дій

Експерти з'ясували, на якому саме гелікоптері глава міноборони Росії здійснив обліт. Шойгу, ймовірно, летів на Мі-8АТМШ, досить рідкісній штатній версії Мі-8.

[ + – ] Шойгу, ймовірно, летів на гелікоптері Мі-8АТМШ

Нагадаємо, що Шойгу 19 грудня разом із президентом Росії Володимиром Путіним прибули в Білорусь на зустріч із Олександром Лукашенком. Це був перший візит Путіна в Білорусь із червня 2019 року.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) говорили, що ця зустріч може стати частиною зусиль щодо демонстрації активності та створення умов для нового етапу війни в Україні.

Також у ISW раніше заявляли, що у Кремлі вирішили зробити з Шойгу "цапа-відбувайла" за провали на війні в Україні та часткову мобілізацію.