Летал над Крымом: Шойгу проверял "передовые позиции" ВС РФ далеко в тылу (фото)
По версии Минобороны РФ, глава ведомства проверял вражеские позиции в зоне проведения так называемой "спецоперации". Судя по данным геолокации, чиновник был в десятках километров от линии фронта — возле крымского города Армянск.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверял "передовые позиции" оккупантов на расстоянии нескольких десятков километров от линии соприкосновения. Об этом сообщил в Twitter международный волонтерский проект GeoConfirmed.
По заявлению российского минобороны, Шойгу 18 декабря проверял группировку ВС РФ в зоне проведения так называемой "спецоперации". Глава министерства совершил облет районов дислокации войск, общался с захватчиками и благодарил их за "образцовое выполнение боевых задач", отчитывались в ведомстве.
Специалисты из GeoConfirmed выяснили, что министерство преувеличило "подвиги" Шойгу. Чиновник на самом деле находился вдали от передовых позиций российских военных.
Волонтеры проанализировали кадры, снятые минобороны РФ и геолоцировали местность, над которой пролетал министр. Из вертолета он рассматривал районы, прилегающие к границе Крыма с Херсонской областью.
"Они показывают окопы, чтобы доказать, что он перелетел линию фронта. На самом деле, его вертолет летит на расстоянии 85 километров от зоны боевых действий", — говорится в сообщении проекта.
Шойгу просто пролетел над временно оккупированным Крымом. Исходя из карты и отметок GeoConfirmed, он был на севере Крыма, возле города Армянск.
"На самом деле, он посетил крымский оборонительный рубеж. Так что это определенно не "передовые позиции", — сделали вывод волонтеры.
Эксперты выяснили, на каком именно вертолете глава минобороны России совершил облет. Шойгу, предположительно, летел на Ми-8АТМШ, довольно редкой штатной версии Ми-8.
Напомним, что Шойгу 19 декабря вместе с президентом России Владимиром Путиным прибыли в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. Это был первый визит Путина в Беларусь с июня 2019 года.
В американском Институте изучения войны (ISW) говорили, что данная встреча может стать частью усилий по демонстрации активности и созданию условий для нового этапа войны в Украине.
Также в ISW ранее заявляли, что в Кремле решили сделать из Шойгу "козла отпущения" за провалы на войне в Украине и частичную мобилизацию.