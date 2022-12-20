Летал над Крымом: Шойгу проверял "передовые позиции" ВС РФ далеко в тылу (фото)

По версии Минобороны РФ, глава ведомства проверял вражеские позиции в зоне проведения так называемой "спецоперации". Судя по данным геолокации, чиновник был в десятках километров от линии фронта — возле крымского города Армянск.

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверял "передовые позиции" оккупантов на расстоянии нескольких десятков километров от линии соприкосновения. Об этом сообщил в Twitter международный волонтерский проект GeoConfirmed.

По заявлению российского минобороны, Шойгу 18 декабря проверял группировку ВС РФ в зоне проведения так называемой "спецоперации". Глава министерства совершил облет районов дислокации войск, общался с захватчиками и благодарил их за "образцовое выполнение боевых задач", отчитывались в ведомстве.

Специалисты из GeoConfirmed выяснили, что министерство преувеличило "подвиги" Шойгу. Чиновник на самом деле находился вдали от передовых позиций российских военных.

Волонтеры проанализировали кадры, снятые минобороны РФ и геолоцировали местность, над которой пролетал министр. Из вертолета он рассматривал районы, прилегающие к границе Крыма с Херсонской областью.

[ + – ] Министр обороны России был на севере Крыма

"Они показывают окопы, чтобы доказать, что он перелетел линию фронта. На самом деле, его вертолет летит на расстоянии 85 километров от зоны боевых действий", — говорится в сообщении проекта.

Шойгу просто пролетел над временно оккупированным Крымом. Исходя из карты и отметок GeoConfirmed, он был на севере Крыма, возле города Армянск.

[ + – ] Шойгу посетил крымский оборонительный рубеж

"На самом деле, он посетил крымский оборонительный рубеж. Так что это определенно не "передовые позиции", — сделали вывод волонтеры.

[ + – ] Вертолет Шойгу был на расстоянии нескольких десятков километров от зоны боевых действий

Эксперты выяснили, на каком именно вертолете глава минобороны России совершил облет. Шойгу, предположительно, летел на Ми-8АТМШ, довольно редкой штатной версии Ми-8.

[ + – ] Шойгу, предположительно, летел на вертолете Ми-8АТМШ

Напомним, что Шойгу 19 декабря вместе с президентом России Владимиром Путиным прибыли в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко. Это был первый визит Путина в Беларусь с июня 2019 года.

В американском Институте изучения войны (ISW) говорили, что данная встреча может стать частью усилий по демонстрации активности и созданию условий для нового этапа войны в Украине.

Также в ISW ранее заявляли, что в Кремле решили сделать из Шойгу "козла отпущения" за провалы на войне в Украине и частичную мобилизацию.