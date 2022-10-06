Путин назначил Шойгу "козлом отпущения" за провалы ВС РФ в Украине, — ISW

Главу Минобороны специально не отправляют в отставку, чтобы россияне могли возместить на нем всю свою злобу.

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Кремль назначил министра обороны Сергея Шойгу "козлом отпущения" за частичную мобилизацию и провалы ВС РФ на передовой в Украине. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ISW от 5 октября.

Аналитики отмечают, что в РФ растет недовольство на фоне проведения частичной мобилизации и отступления ВС РФ на нескольких направлениях фронта.

В этой ситуации, как считает ISW, глава Минобороны Сергей Шойгу назначен Кремлем "козлом отпущения".

Президент России Владимир Путин целенаправленно не отправляет в отставку министра обороны, чтобы было, на кого списать всю критику и проблемы внутри армии. Примечательно, что негативные заявления в адрес Минобороны уже делают в Государственной думе. Речь идет о руководителе оборонного комитета Андрее Картополове, который потребовал, чтобы ведомство перестало врать о ситуации в Украине.

"Путин, вероятно, будет воздерживаться от увольнения Шойгу до тех пор, пока считает возможным, чтобы продолжать обвинять министра в продолжающихся военных неудачах и наращивать поддержку среди других фракций. Преемник Шойгу должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности. Путин уже работает над тем, чтобы повысить свою поддержку среди националистически настроенных военных блогеров и силовиков, таких как Пригожин и Кадыров", — сказано в отчете ISW.

Стоит отметить, что в прошлом отчете американские аналитики ISW сообщали об усугублении проблем для президента РФ Владимира Путина. Частичная мобилизация и провалы ВС РФ на фронте не только провоцируют раскол в российском обществе, но и усиливают критику главы Кремля, развязавшего войну против Украину.

Также сообщалось, что 5 октября президент России Владимир Путин официально завершил процедуру аннексии украинских областей по итогам фейковых референдумов.