Путін призначив Шойгу "цапом-відбувайлом" за провали ЗС РФ в Україні, — ISW

Главу Міноборони спеціально не відправляють у відставку, щоб росіяни могли відшкодувати на ньому всю свою злість.

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Кремль призначив міністра оборони Сергія Шойгу "цапом-відбувайлом" за часткову мобілізацію та провали ЗС РФ на передовій в Україні. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 5 жовтня.

Аналітики зазначають, що в РФ зростає невдоволення на тлі проведення часткової мобілізації та відступу ЗС РФ на кількох напрямках фронту.

У цій ситуації, як вважає ISW, глава Міноборони Сергій Шойгу призначений Кремлем "цапом-відбувайлом".

Президент Росії Володимир Путін цілеспрямовано не відправляє у відставку міністра оборони, щоб було на кого списати всю критику та проблеми всередині армії. Цікаво, що негативні заяви на адресу Міноборони вже роблять у Державній думі. Йдеться про керівника оборонного комітету Андрія Картополова, який вимагав, щоб відомство перестало брехати про ситуацію в Україні.

"Путін, ймовірно, утримуватиметься від звільнення Шойгу доти, доки вважає за можливе, щоб продовжувати звинувачувати міністра у воєнних невдачах, що продовжуються, і нарощуватиме підтримку серед інших фракцій. Наступник Шойгу повинен буде взяти на себе відповідальність за невдачі, які відбудуться після початку його перебування на посаді. Путін уже працює над тим, щоб підвищити свою підтримку серед націоналістично налаштованих військових блогерів і силовиків, таких як Пригожин і Кадиров", — сказано у звіті ISW.

Варто зазначити, що в минулому звіті американські аналітики ISW повідомляли про погіршення проблем для президента РФ Володимира Путіна. Часткова мобілізація та провали ЗС РФ на фронті не тільки провокують розкол у російському суспільстві, а й посилюють критику глави Кремля, який розв'язав війну проти України.

Також повідомлялося, що 5 жовтня президент Росії Володимир Путін офіційно завершив процедуру анексії українських областей за підсумками фейкових референдумів.