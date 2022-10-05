Мобілізація і провали ЗС РФ в Україні погіршують ситуацію для Путіна, — ISW

Додатковий призов росіян до лав окупаційних військ, на думку аналітиків, є "подарунком" для ЗСУ в короткостроковій перспективі.

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Часткова мобілізація і провали ЗС РФ на передовій посилюють розкол серед росіян, а також ускладнюють ситуацію для президента Росії Володимира Путіна. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 4 жовтня.

Аналітики вважають, що оголошення часткової мобілізації в РФ є позитивним моментом для України у короткостроковій перспективі. Це пов'язано з тим, що підрозділи українських Збройних сил швидше просуваються в процесі контрнаступу, ніж додатковий призов до лав окупаційних військ може дати позитивний ефект для Москви.

Ба більше, часткова мобілізація на тлі провалів ЗС РФ "поглиблює тріщини" в російському інформаційному просторі та посилює внутрішню боротьбу між пропутінськими націоналістичними силами.

"Путіну очевидно не вдається знайти баланс між конкуруючими вимогами російських націоналістів, які з початку мобілізації стають дедалі агресивнішими. ISW визначив три основні фракції в сучасному націоналістичному інформаційному просторі: російські військові блогери та військкори, колишні російські чи проксі-офіцери, а також деякі з російських силовиків, які мають значні бази влади та власні сили. Путіну необхідно заручитися підтримкою всіх трьох цих фракцій", — йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Наразі, як вважають аналітики, глава Кремля намагається балансувати між представниками одразу трьох груп, надаючи їм можливість виступати на федеральних каналах, дозволяючи продовжувати наступальні дії на Донбасі та підвищуючи завойовницькі апетити ветеранів, які давно вимагали оголосити мобілізацію всередині країни.

Ситуацію для Путіна, за даними ISW, також погіршують негативні заяви його топсоратників, серед яких голова Чечні Рамзан Кадиров та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Керівник Кремля зацікавлений у подальшій участі "кадировців" та найманців у бойових діях в Україні, тому йому не вигідно позбавляти їх права висловлювати свої думки щодо провалу ЗС РФ на передовий.

Варто зазначити, що раніше аналітики ISW повідомляли про публічний підрив авторитету Володимира Путіна на тлі провалу російських військ у районі Лиману.

Також повідомлялося, що мобілізовані росіяни, яких перекинули до Білорусі, виявляють більше жорстокості, ніж солдати регулярної армії, та скоюють злочини проти цивільного населення сусідньої країни.