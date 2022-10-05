Мобилизация и провалы ВС РФ в Украине усугубляют ситуацию для Путина, — ISW

Дополнительный призыв россиян в ряды оккупационных войск, по мнению аналитиков, является "подарком" для ВСУ в краткосрочной перспективе

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Частичная мобилизация и провалы ВС РФ на передовой усугубляют раскол среди россиян, а также усложняют ситуацию для президента России Владимира Путина. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 4 октября.

Аналитики считают, что объявление частичной мобилизации в РФ является позитивным моментом для Украины в краткосрочной перспективе. Это связано с тем, что подразделения украинских Вооруженных сил быстрее продвигаются в ходе контрнаступления, чем дополнительный призыв в ряды оккупационных войск может дать положительный эффект для Москвы.

Более того, частичная мобилизация на фоне провалов ВС РФ "усугубляет трещины" в российском информационном пространстве, и усиливает внутреннюю борьбу между пропутинскими националистическими силами.

"Путину явно не удается найти баланс между конкурирующими требованиями русских националистов, которые с начала мобилизации становятся все более агрессивными. ISW определил три основные фракции в современном националистическом информационном пространстве: российские военные блогеры и военкорры, бывшие российские или прокси-офицеры, а также некоторые из российских силовиков, имеющие значимые базы власти и собственные силы. Путину необходимо заручиться поддержкой всех трех этих фракций", — говорится в новом отчете Института изучения войны.

В данный момент, как считают аналитики, глава Кремля старается балансировать между представителями сразу трех групп, предоставляя им возможность выступать на федеральных каналах, разрешая продолжать наступательные действия на Донбассе и повышая завоевательные аппетиты ветеранов, которые давно требовали объявить мобилизацию внутри страны.

Ситуацию для Путина, по данным ISW, также усугубляют негативные заявления его топ-соратников, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Руководитель Кремля заинтересован в дальнейшем участии "кадыровцев" и наемников в боевых действиях в Украине, поэтому ему не выгодно лишать их права выражать свои мысли относительно провала ВС РФ на передовой.

Стоит отметить, что ранее аналитики ISW сообщали о публичном подрыве авторитета Владимира Путина на фоне провала российских войск в районе Лимана.

Также сообщалось, что мобилизованные россияне, которых перебросили в Беларусь, проявляют больше жестокости, чем солдаты регулярной армии, и совершают преступления против гражданского населения соседней страны.