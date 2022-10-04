Мобилизованные россияне, переброшенные в Беларусь, жестче регулярной армии РФ, — СМИ

После отправки на территории Беларуси, по данным журналистов, совершено более 30 изнасилований и 9 ограблений с участием призванных в ряды ВС РФ россиян.

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Мобилизованные граждане РФ, которых уже отправили на территорию Беларуси, проявляют больше жестокости, чем солдаты регулярных войск. Об этом говорится в материале "24 канала", который ссылается на свои источники в разведывательных ведомствах.

Журналисты отмечают, что часть мобилизованных россиян уже перебросили в Беларусь для пополнения оккупационного контингента и создания новых боеспособных батальонных тактических групп. Вместе с этим, как утверждает "24 канал", призыванные в ряды армии проявляют больше жестокости, чем солдаты регулярных войск.

Увеличения численности российского контингента привело к волне преступлений, которые совершаются пьяными мобилизованными.

"Командиры российских группировок даже не пытаются контролировать своих подчиненных. Напротив, поощряют совершение преступлений против гражданского населения Беларуси. Пребывание ВС РФ на территории Беларуси постоянно приводило к ухудшению криминогенной ситуации. Увеличение количества изнасилований, ограблений и убийств фиксировали белорусские правоохранители при создании военных баз, учений и в момент выведения разбитых группировок с территории Украины", — говорится в материале телеканала.

Инсайдеры журналистов утверждают, что через несколько дней после переброски россиян в Беларуси совершено более 30 изнасилований и 9 ограблений, в которых непосредственно участвовали мобилизованные граждане. В материале сказано, что граждане РФ также фигурируют в расследовании об убийстве мужчины, который мог стать свидетелем совершения захватчиками сексуального преступления.

Источники из разведывательных ведомств отмечают, что режим Александра Лукашенко не желает портить отношения с Кремлем, из-за чего отдал негласное распоряжение затягивать раскрытие подобных дел и минимизировать количество поступаемых заявлений о правонарушениях.

"Усугубляет ситуацию еще тот факт, что часть мобилизованных — освобожденные заключенные, которые объединились в небольшие бандформирования. Штабами для этих группировок служат школы, заброшенные склады и ангары, куда и заселили мобилизованных из России. Остановить нашествие российских преступников белорусские власти не могут и не хотят", — добавили журналисты в своем материале.

Стоит отметить, что командование ВСУ сообщало о переброске части мобилизованных россиян на Сумское направление.

Также сообщалось, что после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации Министерство обороны РФ не досчиталось почти 1,5 млн комплектов военной формы.