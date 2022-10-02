"Испарились": в России пропали 1,5 млн комплектов военной формы

Обмундирование, которого не досчитались, предназначалось для мобилизированных россиян. А оставшиеся комплекты должны были храниться на случай второй волны мобилизации.

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В Забайкалье с началом мобилизации, о которой объявил президент РФ Владимир Путин, не досчитались 1,5 млн комплектов военной формы. Об этом сообщил генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Телеграм-канале.

По его словам полтора миллиона комплектов исчезли из пунктов приема личного состава.

"У нас сегодня проблемы то с формой, то еще с чем-то. Оно все было, оно куда испарилось-то? Это никто нигде никак ничем не может объяснить", – написал Гурулев.

Депутат Госдумы считает, что подготавливать пункты приема личного состава к новой волне мобилизации нужно уже сейчас. Для это их нужно укомплектовать всем необходимым. В том числе, и военной формой.

А отвечать за недостачу должен генерал Дмитрий Булгаков. Заметим, что в конце сентября Булгакова освободили от должности замминистра обороны РФ.

Напомним, мобилизованным тувинцам пообещали муку, картофель и голову барана. Власти одного из самых беднейших регионов России также пообещали единоразово выплатить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье, которую коснулась мобилизация.

Фокус также писал о том, что министр обороны Украины Алексей Резников усомнился в пригодности российского ядерного оружия. Он отметил, что ядерное вооружение в России очень старое и при запуске может взорваться на месте.