Мука, картофель и голова барана: мобилизованным тувинцам предоставят продуктовую помощь

Власти одного из самых беднейших регионов России также пообещали единоразово выплатить по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье, которую коснулась мобилизация.

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Республика Тыва выполнила план по частичной мобилизации и обещает призванным в ряды ВС РФ гражданам предоставить помощь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление военного комиссара российского региона Артына Демир-оола.

По его словам, Республика Тыва выполнила установленную квоту по количеству граждан, которые должны быть призваны в ряды ВС РФ в рамках объявленной частичной мобилизации.

Комиссар также утверждает, что центры комплектования в региона сейчас проводят уточнение данных граждан, которые официально находятся в запасе. В этом контексте Артына Демир-оол призвал других граждан, получивших повестки, также явиться в военкоматы для сверки личной информации.

Агентство "Интефакс" также отмечают, что в рамках частичной мобилизации власти Республики Тыва будут оказывать помощь мобилизованным гражданам. Россияне, попавшие под призыв в ряды ВС РФ, получат единовременную выплату по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Пропагандистское агентство ТАСС сообщает, что под частичную мобилизацию, которая была объявлена Владимиром Путиным, попали 700 жителей одного из самых бедных регионов России.

На официальном портале Республики Тыва сказано, что мобилизованным гражданам также выделят продуктовые наборы, одну голову мелкого рогатого скота и уголь или дрова для прохождения отопительного сезона.

"в числе первоочередных мер решено оказать финансовую поддержку в виде выплаты каждому ребенку мобилизованного гражданина, в возрасте до 17 лет включительно, по 5000 рублей. Кроме этого, принято решение выделить каждой семье по продуктовому набору, состоящему из продуктов первой необходимости. По линии Минсельхозпрода принято решение о выделении семьям по одной голове баранов, 50 килограммов муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Россия использовала свои военные базы в Таджикистане и Киргизии для переброски солдат в Украину. Для участия в боевых действиях задействовали выходцев из Республики Тыва, большая часть из которых уже погибла.

Также сообщалось, что в Украине ликвидировали матроса из Тихоокеанского флота РФ, который проехал более 7500 километров. Гранатометчик из Республики Тыва Кайгал-Маадыр Сат погиб 14 августа, а уже через две недели в его родном регионе прошли официальные похороны.