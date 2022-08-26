Проехал 7500 км и умер: ВСУ ликвидировали матроса из Тихоокеанского флота РФ, – InformNapalm

Сооснователь группы InformNapalm Ираклий Комахидзе рассказал о российском гранатометчике из Республики Тыва, который приехал воевать в Украину и тут погиб. На родине тувинца подтвердили его смерть.

ВСУ ликвидировали 32-летнего матроса-гранатометчика Кайгала-Маадыра Сата из Тихоокеанского флота РФ. Об этом у себя в соцсетях рассказал сооснователь группы независимых расследователей InformNapalm Ираклий Комахидзе.

Как сообщается, Кайгал-Маадыр Владимирович Сат был уроженцем села Теве-Хая в Республике Тыва. Служил матросом-гранатометчиком 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ в войсковой части 10103 в городе Петропавловск-Камчатский.

[ + – ] Кайгал-Маадыр Сат

"[Сат] проделал путь в 7500 км, чтобы отдать концы в Украины", – прокомментировал Комахидзе.

По словам расследователя, тувинец был ликвидирован 14 августа, прощание с погибшим назначено на 27 августа в городе Кызыл в Туве, откуда до Киева 5300 км.

"Вынос тела состоится из дома русской культуры", – сыронизировал Комахидзе.

Смерть оккупанта подтвердили на его родине. На странице Setkil News уточняется, что Сат "героически погиб" в ходе "специальной военной операции на территории Украины".

Напомним, в оккупированной Горловке ВСУ ликвидировали боевика "ДНР" и адепта "русской весны" Юрия Крикуленко по кличке "Беня". Украинская артиллерия нанесла удар по месту скопления донецких боевиков.

Ранее ВСУ ликвидировали Ольгу "Корсу" Качуру, которая командовала обстрелами на Донбасса. Уроженка Донецка перешла на сторону России во время службы в украинской милиции в 2014 году.