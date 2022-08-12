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Военный Фокус Российско-украинская война

В Горловке ВСУ ликвидировали боевика "ДНР" и адепта "русской весны" Крикуленко, – СМИ

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Боевика Юрия Крикуленко ликвидировали в Горловке.

По информации журналистов, украинская артиллерия нанесла высокоточный удар по месту скопления донецких боевиков. Среди них находился и "экс-депутат ДНР" Юрий Крикуленко по кличке "Беня".

Вооруженные силы Украины ликвидировали в оккупированной Горловке боевика "ДНР" Юрия Крикуленко, который в 2014 году насаждал в регионе идеи "русского мира". Об этом пишет местное украинское издание Gorlovka.ua.

Журналисты сообщают, что украинские военные нанесли с помощью артиллерии высокоточной удар по месту концентрации донецких боевиков. Среди них находился криминальный авторитет, "экс-депутат ДНР" и владелец развлекательного центра "Бермуды" Юрий Крикуленко по кличке "Беня".

Как уточняет издание, пропагандистские медиа пытаются, в свою очередь, распространить информацию, что Кириленко умер в результате инфаркта. Однако это не соответствует действительности, подчеркивают украинские журналисты.

Информацию о ликвидации Крикуленко также подтвердило издание The Insider со ссылкой на собственный источник в ВСУ. Как сообщается, украинские военные ударили по зданию, где собирались боевики, среди них был и Крикуленко. Источник отметил, что вместе с уголовным авторитетом погибло как минимум шесть человек.

10 августа стало также известно о том, что в Горловке уничтожен развлекательный центр "Бермуды", принадлежавший Крикуленко. Об этом также написал украинский журналист Денис Казанский у себя в Telegram-канале.

"В Горловке в результате головотяпства исчез ночной клуб "Бермуды", который принадлежал "депутату ДНР", местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко по кличке Беня. Говорят, там проходило некое важное совещание, но кто-то нарушил технику пожарной безопасности", – прокомментировал он.

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Ночной клуб "Бермуды" до пожара.
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Пожар в клубе "Бермуды" в Горловке.
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Кто такой Юрий Крикуленко?

До 2014 года Юрий Крикуленко был депутатом Горловского городского совета. Однако затем перешел на сторону оккупантов и активно продвигал в своем городе идею так называемой "русской весны".

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До 2014 года Крикуленко был депутатом Горловского городского совета, но потом перешел на сторону врага.

Входил в приближенный круг "командира" так называемого "Народного ополчения Донбасса" в Горловке Игоря Безлера.

Как пишут местные журналисты, на протяжении длительного времени Крикуленко пытался возобновить криминальные схемы вывоза металлолома. Однако после того, как Безлер выехал из "ДНР", боевик оказался втянут в конфликт с другим горловский авторитетом Арменом Саркисяном. Тем не менее, позже стал его партнером. Вместе они занимались вывозом металлолома, заправками и управляли ночным клубом.

Напомним, ВСУ ликвидировали Ольгу "Корсу" Качуру, которая командовала обстрелами на Донбасса. Уроженка Донецка перешла на сторону России во время службы в украинской милиции в 2014 году. В "ДНР" назвали гибель Качуры "трагической".

Ранее украинские военные ликвидировали автора книги "Их там нет" Илью Мазаева. Российский офицер возглавлял зенитно-ракетный взвод вражеских войск.