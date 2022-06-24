Украинские военные ликвидировали автора книги "Их там нет" Илью Мазаева (фото)

Российский офицер возглавлял зенитно-ракетный взвод вражеских войск.

Вооруженные силы Украины ликвидировали автора книги "Их там нет" старшего лейтенанта Илью Мазаева. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Российский офицер командовал зенитно-ракетным взводом вражеских войск. Являлся автором книги "Их там нет". Как пишет Штефан, теперь он не напишет ее продолжения.=

"Официально денацифицирован и демилитаризован", — резюмировал Штефан.

Илья Мазаев был внесен в базу "Миротворца". Настоящее имя Орлов Евгений Николаевич. Был наемником в ЧВК "Вагнера", принимал участия в боевых действиях в Сирии и Ливии.

[ + – ] ВСУ ликвидировали автора книги

Отметим, по данным Генштаба, потери российских войск с момента полномасштабного вторжения составляют 34 530 военных.

Напомним, 15 июня в Украине ликвидировали главу отдела пропаганды Росгвардии. Полковник Постнов принимал участие в оккупации Гостомеля.

Ранее ВСУ ликвидировали чемпиона мира по танковому биатлону РФ из Алтайского края.