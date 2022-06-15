В Украине ликвидировали главу отдела пропаганды Росгвардии (фото)

Полковник Сергей Постнов в составе группировки "V" принимал участие в оккупации Гостомеля, а также населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

В ходе боевых действий в Украине был ликвидирован российский полковник — руководитель группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Постнов. Эту информацию подтверждает пресс-служба "Совета ветеранов центрального аппарата ОВД".

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Сообщается, что полковник Сергей Постнов участвовал в полномасштабном вторжении ВС РФ в Украину. Один из руководителей отдела пропаганды Росгвардии был ликвидирован в ночь с 13 на 14 июня.

В "Совете ветеранов" утверждают, что Сергей Постнов в составе группировки "V" принимал участие в оккупации Гостомеля, а также ряда населенных пунктов в Харьковской и Луганской областях.

Ликвидированный на территории Украины полковник был выпускником Екатеринбургского Суворовского училища и факультета культуры и журналистики в Военном университете Министерства обороны РФ. После окончания учебы Сергей Постнов попал по распределению во внутренние войска МВД России и на должности военного корреспондента освещал вооруженные конфликты, в которых принимала участие российская армия. Позже ликвидированный офицер был переведен на службу в Центральный аппарат Росгвардии.

[ + – ] Полковник Росгвардии Сергей Постнов ликвидирован в Украине

Напомним, в конце мая росСМИ сообщили о ликвидации на территории Украины сотрудника пресс-службы Министерства обороны РФ. Речь идет о полковнике Владимире Иванове, который участвовал в полномасштабном вторжении. В реестре наследственных дел сказано, что топ-офицер погиб еще в конце марта.

Также сообщалось, что в начале июня в России похоронили генерал-майора российской авиации Канамата Боташева, чей штурмовик Су-25 "Грач" был сбит в небе над Донбассом. Офицер был отправлен в отставку еще в 2021 году, а на территории Украины мог воевать в составе одной из ЧВК.