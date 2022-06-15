В Україні ліквідували голову відділу пропаганди Росгвардії (фото)
Полковник Сергій Постнов у складі угруповання "V" брав участь у окупації Гостомеля, а також населених пунктів Харківської та Луганської областей.
У ході бойових дій в Україні було ліквідовано російського полковника — керівника групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту з взаємодії зі ЗМІ Росгвардії Сергія Постнова. Цю інформацію підтверджує пресслужба Ради ветеранів центрального апарату ОВС.
Повідомляється, що полковник Сергій Постнов брав участь у повномасштабному вторгненні ЗС РФ в Україну. Одного з керівників відділу пропаганди Росгвардії було ліквідовано в ніч з 13 на 14 червня.
У Раді ветеранів стверджують, що Сергій Постнов у складі угруповання "V" брав участь в окупації Гостомеля, а також низки населених пунктів у Харківській і Луганській областях.
Ліквідований на території України полковник був випускником Єкатеринбурзького Суворовського училища та факультету культури і журналістики у Військовому університеті Міністерства оборони РФ. Після закінчення навчання Сергій Постнов потрапив за розподілом у внутрішні війська МВС Росії та на посаді військового кореспондента висвітлював збройні конфлікти, у яких брала участь російська армія. Пізніше ліквідований офіцер був переведений на службу до Центрального апарату Росгвардії.
Нагадаємо, наприкінці травня росЗМІ повідомили про ліквідацію на території України співробітника пресслужби Міністерства оборони РФ. Ідеться про полковника Володимира Іванова, який брав участь у повномасштабному вторгненні. У реєстрі спадкових справ сказано, що топофіцер загинув наприкінці березня.
Також повідомлялося, що на початку червня в Росії поховали генерал-майора російської авіації Канамата Боташева, чий штурмовик Су-25 "Грач" був збитий у небі над Донбасом. Офіцер був відправлений у відставку ще 2021 року, а на території України міг воювати в складі однієї з ПВК.