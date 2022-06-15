В Україні ліквідували голову відділу пропаганди Росгвардії (фото)

Полковник Сергій Постнов у складі угруповання "V" брав участь у окупації Гостомеля, а також населених пунктів Харківської та Луганської областей.

У ході бойових дій в Україні було ліквідовано російського полковника — керівника групи інформаційного реагування 1-го відділу Департаменту з взаємодії зі ЗМІ Росгвардії Сергія Постнова. Цю інформацію підтверджує пресслужба Ради ветеранів центрального апарату ОВС.

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Повідомляється, що полковник Сергій Постнов брав участь у повномасштабному вторгненні ЗС РФ в Україну. Одного з керівників відділу пропаганди Росгвардії було ліквідовано в ніч з 13 на 14 червня.

У Раді ветеранів стверджують, що Сергій Постнов у складі угруповання "V" брав участь в окупації Гостомеля, а також низки населених пунктів у Харківській і Луганській областях.

Ліквідований на території України полковник був випускником Єкатеринбурзького Суворовського училища та факультету культури і журналістики у Військовому університеті Міністерства оборони РФ. Після закінчення навчання Сергій Постнов потрапив за розподілом у внутрішні війська МВС Росії та на посаді військового кореспондента висвітлював збройні конфлікти, у яких брала участь російська армія. Пізніше ліквідований офіцер був переведений на службу до Центрального апарату Росгвардії.

[ + – ] Полковника Росгвардії Сергія Постнова ліквідовано в Україні

Нагадаємо, наприкінці травня росЗМІ повідомили про ліквідацію на території України співробітника пресслужби Міністерства оборони РФ. Ідеться про полковника Володимира Іванова, який брав участь у повномасштабному вторгненні. У реєстрі спадкових справ сказано, що топофіцер загинув наприкінці березня.

Також повідомлялося, що на початку червня в Росії поховали генерал-майора російської авіації Канамата Боташева, чий штурмовик Су-25 "Грач" був збитий у небі над Донбасом. Офіцер був відправлений у відставку ще 2021 року, а на території України міг воювати в складі однієї з ПВК.