Українські військові ліквідували автора книги "Їх там немає" Іллю Мазаєва (фото)

Російський офіцер очолював зенітно-ракетний взвод ворожих військ.

Збройні Сили України ліквідували автора книги "Їх там немає" старшого лейтенанта Іллю Мазаєва. Про це повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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Російський офіцер командував зенітно-ракетним взводом ворожих військ. Був автором книги "Їх там немає". Як пише Штефан, тепер він не напише її продовження.

"Офіційно денацифікований та демілітаризований", — резюмував Штефан.

Ілля Мазаєв внесений до бази "Миротворця". Справжнє ім'я Орлов Євгеній Миколайович. Був найманцем у ПВК "Вагнера", брав участь у бойових діях у Сирії та Лівії.

[ + – ] ЗСУ ліквідували автора книги

Зазначимо, за даними Генштабу, втрати російських військ з моменту повномасштабного вторгнення становлять 34 530 військових.

Нагадаємо, 15 червня в Україні ліквідували голову відділу пропаганди Росгвардії. Полковник Постнов брав участь в окупації Гостомелю.

Раніше ЗСУ ліквідували чемпіона світу з танкового біатлону РФ з Алтайського краю.