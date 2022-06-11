Хотів у справжній бій: ЗСУ ліквідували чемпіона світу з танкового біатлону з РФ

Уродженець села Алтайського краю не приховував бажання поїхати на війну. Українські військові знищили окупанта, коли він сидів у танку Т-72.

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В Україні під час бойових дій загинув чемпіон світу з танкового біатлону, старший сержант армії Росії Олексій Бакулєв. Про це повідомило видання "Новини гірського Алтаю".

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Збройні сили України ліквідували окупанта під час контратаки, він був у складі екіпажу танка Т-72 та прикривав відхід ЗС РФ.

"Старший сержант отримав уламкове поранення, несумісне з життям", — повідомили журналісти.

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Дату та місце загибелі Бакулєва видання не наводить.

"Хочеться, якщо чесно, вже у справжній бій. Спробувати, як це. Сподіваюся, рідні моє це бажання зрозуміють, якщо прийде час", — говорив він перед відправкою в Україну.

Успіхи мертвого окупанта

Олексій Бакулєв, за інформацією видання, народився 26 травня 1996 року в селі Верх-Уймон Усть-Коксинського району Алтаю. Він став чемпіоном світу з танкового біатлону у 2017 році.

[ + – ] Бакульєа призвали до армії у 2014 році

У 2014 році його призвали до армії, він служив у Южно-Сахалінську та залишився служити за контрактом. Після початку повномасштабної війни в Україні загинуло 23 військовослужбовці з Алтаю.

Бакулєв — вже третій загиблий в Україні чемпіон з танкового біатлону з початку війни, пише "Медіазона". В Україні вже загинули Максим Жарко з Бурятії і його земляк Бато Басанов, якого поховали на початку травня.

Нагадаємо, що ЗС РФ змушені відійти з Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області ближче до Херсона. Такий маневр вони пояснюють "ротацією".

Фокус раніше повідомляв про встановлення загарбниками ґрат на даху веж 60-річних танків Т-62. Військові прозвали їх "мангалом".

ЗМІ писали, що російські військові перекидали танки Т-62М на Запоріжжя і на Херсон.