Хотел в настоящий бой: ВСУ ликвидировали чемпиона мира по танковому биатлону из РФ

Уроженец села Алтайского края не скрывал желания поехать на войну. Украинские военные уничтожили оккупанта когда он сидел в танке Т-72.

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В Украине во время боевых действий погиб чемпион мира по танковому биатлону, старший сержант армии России Алексей Бакулев. Об этом сообщило издание "Новости горного Алтая".

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Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта во время контратаки, он был в составе экипажа танка Т-72 и прикрывал отход ВС РФ.

"Старший сержант получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", – сообщили журналисты.

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Дату и место гибели Бакулева издание не приводит.

"Хочется, если честно, уже в настоящий бой. Попробовать, как это. Надеюсь, родные мое это желание поймут, если время придет", – говорил он перед отправкой в Украину.

Успехи мертвого оккупанта

Алексей Бакулев, по информации издания, родился 26 мая 1996 года в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района Алтая. Он стал чемпионом мира по танковому биатлону в 2017 году.

[ + – ] Бакулева призвали в армию в 2014 году

В 2014 году его призвали в армию, он служил в Южно-Сахалинске и остался служить по контракту. После начала полномасштабной войны в Украине погибли 23 военнослужащих из Алтая.

Бакулев — уже третий погибший в Украине чемпион по танковому биатлону с начала войны, пишет "Медиазона". В Украине уже погибли Максим Жаркой из Бурятии и его земляк Бато Басанов, которого похоронили в начале мая.

Напомним, что ВС РФ вынуждены отойти из Мелитопольского и части Васильевского района Запорожской области ближе к Херсону. Такой маневр они объясняют "ротацией".

Фокус ранее сообщал об установке захватчиками решеток на крыши башен 60-летних танков Т-62. Военные прозвали их "мангалом".

СМИ писали, что российские военные перебрасывали танки Т-62М на Запорожье и на Херсон.