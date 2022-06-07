Ротация ВС РФ: оккупанты отходят из Запорожской области к Херсону

ВСУ построили фортификационные сооружения на подступах к Запорожью, чтобы не блокировать продвижение захватчиков. Бои идут по линии разграничения.

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Российские оккупанты отходят из Мелитопольского и части Васильевского района Запорожской области. Об этом сказал глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух в эфире единого телемарафона.

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Маневры ВС РФ он объясняет возможной ротацией, захватчики перемещаются в направлении Херсона.

"Рашисты не оставляют попытки продвинуться дальше на востоке нашего региона. По линии разграничения продолжаются активные боевые действия, где наши военные дают достойный отпор врагу", – проинформировал глава ОВА.

Боевые действия идут в районе Орехова, Гуляйполя, Камышевахи и населенных пунктов поблизости.

Украинские военные возводят линии защиты в Запорожской области, это существенно помогает давать отпор оккупантам, заявил Старух. На подступах к Запорожью удалось создать много фортификационных сооружений.

[ + – ] Бои продолжаются в районе Орехова, Гуляйполя и Камышевахи

Генштаб ВСУ ранее собщал, что на Южнобужском направлении российские военные пополняют резервы и пытаются закрепиться на позициях.

Украинская авиация нанесла несколько ударов по скоплениям вражеских сил в Херсонской области и по складам боеприпасов на Николаевщине. Оккупанты потеряли до 20 человек личного состава и 10 единиц боевой техники.

Фокус ранее писал о том, как в Мелитополе и на других временно оккупированных территориях функционирует украинское партизанское движение. Подпольную борьбу организовывают Силы спецопераций.

Накануне один из российских военных прокуроров подтвердил отправку 600 солдат-срочников в Украину. За это якобы привлекли к ответственности 12 офицеров.

ВС РФ ранее свезли на оккупированный остров Змеиный 29 единиц техники, в том числе 3 РСЗО "Град".