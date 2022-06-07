Беларусь из-за создания украинского фронта увеличит армию до 80 тысяч бойцов, — Генштаб

По данным командования, с территории Беларуси сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов по украинским городам.

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В рамках создания оперативного командования на границе с Украиной Беларусь увеличит численность своей армии до 80 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 7 июня.

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На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории соседней Беларуси. Генштаб предупреждает, что Минск в рамках создания нового оперативного командования планирует увеличить численность своей группировки до 80 тысяч военнослужащих с боевой техникой.

На Сиверском направлении ВС РФ с минометов обстреливали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Ходино и Большая Писаревка Сумской области. На Славянском направлении враг концентрирует свои подразделения для дальнейшего наступления в районе Изюма и Славянска. Помимо этого, захватчики пытаются продвигаться вперед возле Долины и Долгенького. В течение минувших суток позиции ВСУ обстреливались возле Бражковки, Базилевки и Грушевахи.

На Донецком направлении, помимо артиллерийских ударов, ВС РФ осуществляли авиаудары с армейских самолетов и вертолетов. На Лиманском направлении, по данным Генштаба, захватчики нанесли ракетный удар по Николаевке, которая расположена в нескольких километрах от Славянска. Также не прекращается штурм прифронтового Северодонецка, а подразделения ВСУ успешно уничтожают личный состав российских войск.

На Бахмутском направлении украинская армия отразила наступление ВС РФ возле Нагорного, Рот, Берестового и Криничного. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях в течение минувших суток враг активных боевых действий не проводил.

На Южнобужском направлении захватчики пополняют свои резервы и пытаются закрепиться на позициях. Украинская авиация нанесла несколько ударов в течение суток: по скоплениям вражеских сил на Херсонщине и по складам боеприпасов на Николаевщине, в результате чего ВС РФ потеряли до 20 человек и 10 единиц боевой техники. Кроме этого, оккупанты попытались осуществить наступление в районе Лозовое – Белая Криница, которое было отражено военнослужащими ВСУ.

Украинские бойцы на Донбассе в течение минувшего дня отразили 10 вражеских атак, в ходе которых уничтожили:

1 танк;

три артиллерийские системы;

2 боевые бронированные машины;

1 автомобиль;

2 склада с боеприпасами.

Подразделения ПВО, в свою очередь, за сутки ликвидировали два российских беспилотника "Орлан-10".

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Напомним, Украина получила первые тела военнослужащих, которые защищали "Азовсталь" в Мариуполе. Десятки погибших были извлечены из-под руин завода и доставлены в Киев для проведения идентификации. По данным журналистов, среди тел есть останки бойцов полка спецназначения Нагцвардии "Азов", которые также держали оборону в Мариуполе.

Также сообщалось, что брат Мустафы Найема в боях на передовой потерял глаз. По словам Маси, уцелевший глаз плохо видит, но фотографию из больницы он публиковать не планирует.