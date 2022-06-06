"Одного глаза больше не будет": новые подробности ранения брата Мустафы Найема

По словам Маси Найема, уцелевший глаз плохо видит, а публиковать свое фото он не намерен. И добавил, что сейчас больше переживает за своего друга, который находится в коме.

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Брат журналиста и политика Мустафы Найема Маси Найем опубликовал первый пост в соцсетях после того, как с осколочным ранением головы его с полей боевых действий доставили в больницу. Он рассказал, что лишился глаза, а другим видит плохо. Об этом сообщается на личной странице Маси Найема в Facebook.

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"Одного глаза у меня не будет больше никогда, другим вижу плохо", — написал адвокат, который воюет в рядах ВСУ, отметив, что фото не публикует, поскольку таким себе не нравится.

"Больше беспокоюсь о своем друге, он все еще в коме", — также отметил он.

Ранее Фокус сообщал о подробностях тяжелого ранения брата Мустафы Найема. Рядом с ним разорвался боеприпас, сослуживцы дотащили раненого до Славянска, а в дальнейшем доставили в больницу Днепра.