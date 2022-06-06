Травма сильная: врачи рассказали подробности ранения брата Мустафы Найема

Друзья дотащили раненого адвоката до Славянска, далее его доставили в больницу Днепра. Медики продолжают бороться за его жизнь.

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Адвокат Маси Найем, брат заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, был тяжело ранен в голову и глаз осколком снаряда. Об этом изданию "Страна" рассказал глава набсовета первого добровольческого мобильного госпиталя имени Н. Пирогова Геннадий Друзенко.

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Раненого бойца вывез с передовой первый добровольческий мобильный госпиталь. Друзья дотащили его до Славянска. Медики стабилизировали его состояние и быстро отвезли в Краматорск.

Адвоката далее переложили в военную машину и отвезли в областную клиническую больницу имени Мечникова города Днепр.

[ + – ] Маси Найем получил довольно серьезную травму, отметили врачи

"С вечера вчерашнего дня Маси Найема спасали уже днепровские медики. Насколько я знаю, по состоянию на сегодняшнее утро он жив", – проинформировал глава набсовета мобильного госпиталя Геннадий Друзенко.

Точный диагноз специалист не сказал. Маси Найем, по его словам, получил довольно серьезную травму. Возле него разорвался снаряд. Сейчас за его жизнь борются врачи.

"По оценке наших медиков, которые первыми его увидели, дай Бог, жить будет", – заключил Друзенко.

Маси Найема ранили – когда адвокат ушел воевать

Брат журналиста и бывшего украинского нардепа Мустафы Найема до начала полномасштабной войны Украины с РФ работал адвокатом. После 24 февраля он пошел воевать за ВСУ.

Маси Найем участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году. В 2016-м его демобилизировали.

О ранении Маси Найема на фронте сообщил 5 июня украинский режиссер Олег Сенцов, который тоже служит в ВСУ.

Мустафа Найем 6 июня говорил, что у его брата внутричерепная гематома и множественные переломы костей.