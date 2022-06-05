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Военный Фокус Российско-украинская война

Адвокат Маси Найем получил тяжелое ранение, — Сенцов

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Фото: Facebook Masi Nayyem | Маси Найем получил ранение в голову

По словам украинского режиссера, ранение у бойца тяжелое. Бизнесмен Ставницер добавляет, что военного везут в Днепр.

Адвокат и украинский военный Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте. Об этом сообщает режиссер Олег Сенцов, который также ныне служит в ВСУ.

"Маси Найем — тяжело ранен, везут в больницу. Держись, друг, мы молимся за тебя", — написал Олег Сенцов.

Получение бойцом ранения также подтверждает бизнесмен Андрей Ставницер. По его словам, Найема везут в Днепр в больницу им. Мечникова, его ранением будет заниматься профессор Сирко. Маси Найем получил ранение в голову.

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Ставницер о ранении Маси Найема

На странице Маси Найема последняя публикация была 29 мая, информация о ранении в его профиле на данный момент отсутствует. Брат юриста, Мустафа Найем не публиковал сообщений о ранении.

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Маси Найем — брат журналиста и экс-нардепа Мустафы Найема. С начала полномасштабного вторжения России Маси отправился на фронт. О своем решении написал в Фейсбуке так: "Наконец я обрел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем".

Напомним, пилот Ми-8 рассказал, как он летал на "Азовсталь" за ранеными, доставляя еду воду и медикаменты. В ходе спецоперации вертолет подбили, но он продолжал путь на одном двигателе.

Ранее сообщалось, что украинский студент защитил свою дипломную прямо с линии фронта. Военный получил четыре.