Адвокат Маси Найем получил тяжелое ранение, — Сенцов

По словам украинского режиссера, ранение у бойца тяжелое. Бизнесмен Ставницер добавляет, что военного везут в Днепр.

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Адвокат и украинский военный Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте. Об этом сообщает режиссер Олег Сенцов, который также ныне служит в ВСУ.

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"Маси Найем — тяжело ранен, везут в больницу. Держись, друг, мы молимся за тебя", — написал Олег Сенцов.

Получение бойцом ранения также подтверждает бизнесмен Андрей Ставницер. По его словам, Найема везут в Днепр в больницу им. Мечникова, его ранением будет заниматься профессор Сирко. Маси Найем получил ранение в голову.

[ + – ] Ставницер о ранении Маси Найема

На странице Маси Найема последняя публикация была 29 мая, информация о ранении в его профиле на данный момент отсутствует. Брат юриста, Мустафа Найем не публиковал сообщений о ранении.

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Советы новобранцу. Как стать эффективным бойцом ВСУ

Маси Найем — брат журналиста и экс-нардепа Мустафы Найема. С начала полномасштабного вторжения России Маси отправился на фронт. О своем решении написал в Фейсбуке так: "Наконец я обрел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем".

Напомним, пилот Ми-8 рассказал, как он летал на "Азовсталь" за ранеными, доставляя еду воду и медикаменты. В ходе спецоперации вертолет подбили, но он продолжал путь на одном двигателе.

Ранее сообщалось, что украинский студент защитил свою дипломную прямо с линии фронта. Военный получил четыре.