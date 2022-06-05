Адвокат Масі Найєм отримав тяжке поранення, — Сенцов

За словами українського режисера, поранення у бійця тяжке. Бізнесмен Ставніцер додає, що військового везуть до Дніпра.

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Адвокат та український військовий Масі Найєм отримав тяжке поранення на фронті. Про це повідомляє режисер Олег Сенцов, який також нині служить у ЗСУ.

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"Масі Найєм — важкопоранений, везуть до лікарні. Тримайся, друже, ми молимося за тебе", — написав Олег Сенцов.

Отримання бійцем поранення також підтверджує бізнесмен Андрій Ставніцер. За його словами, Найєма везуть у Дніпро в лікарню ім. Мечникова, його пораненням займатиметься професор Сірко. Масі Найєм отримав поранення в голову.

[ + – ] Ставніцер про поранення Масі Найєма

На сторінці Масі Найєма остання публікація була 29 травня, інформація про поранення в його профілі наразі відсутня. Брат юриста Мустафа Найєм не публікував повідомлень про поранення.

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Масі Найєм — брат журналіста й екснардепа Мустафи Найєма. З початку повномасштабного вторгнення Росії Масі вирушив на фронт. Про своє рішення написав у Фейсбуці так: "Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє".

Нагадаємо, пілот Мі-8 розповів, як він літав на "Азовсталь" за пораненими, доставляючи їжу воду та медикаменти. У процесі спецоперації гелікоптер підбили, але він продовжував шлях на одному двигуні.

Раніше повідомлялося, що український студент захистив свою дипломну прямо з лінії фронту. Військовий отримав чотири.