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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Адвокат Масі Найєм отримав тяжке поранення, — Сенцов

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Фото: Facebook Masi Nayyem | Масі Найєм отримав поранення у голову

За словами українського режисера, поранення у бійця тяжке. Бізнесмен Ставніцер додає, що військового везуть до Дніпра.

Адвокат та український військовий Масі Найєм отримав тяжке поранення на фронті. Про це повідомляє режисер Олег Сенцов, який також нині служить у ЗСУ.

"Масі Найєм — важкопоранений, везуть до лікарні. Тримайся, друже, ми молимося за тебе", — написав Олег Сенцов.

Отримання бійцем поранення також підтверджує бізнесмен Андрій Ставніцер. За його словами, Найєма везуть у Дніпро в лікарню ім. Мечникова, його пораненням займатиметься професор Сірко. Масі Найєм отримав поранення в голову.

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Ставніцер про поранення Масі Найєма

На сторінці Масі Найєма остання публікація була 29 травня, інформація про поранення в його профілі наразі відсутня. Брат юриста Мустафа Найєм не публікував повідомлень про поранення.

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Масі Найєм — брат журналіста й екснардепа Мустафи Найєма. З початку повномасштабного вторгнення Росії Масі вирушив на фронт. Про своє рішення написав у Фейсбуці так: "Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє".

Нагадаємо, пілот Мі-8 розповів, як він літав на "Азовсталь" за пораненими, доставляючи їжу воду та медикаменти. У процесі спецоперації гелікоптер підбили, але він продовжував шлях на одному двигуні.

Раніше повідомлялося, що український студент захистив свою дипломну прямо з лінії фронту. Військовий отримав чотири.