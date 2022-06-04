На одному двигуні з "Азовсталі". Пілот вертольота Мі-8 розповів про політ у Маріуполь

Пілот українського вертольота зміг не лише доставити цінний вантаж захисникам міста, а й урятував 20 поранених.

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Під час спецоперації ГУР МО України з постачання захисників Маріуполя, які знаходилися на території заводу "Азовсталь", пілота українського вертольота Мі-8, на ім'я Євген, підбили, але йому вдалося вивезти поранених українських бійців із зони бойових дій. Про те, як відбувався один із польотів на завод "Азовсталь", військовий льотчик розповів також пілоту, власнику YouTube-каналу "Записки пілота" Володимиру Васильєву.

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За словами українського льотчика Євгена, прізвище якого не називають з міркувань безпеки (та й обличчя його теж не показують), усі, хто виконував польоти на "Азовсталь", знали, що це дуже ризикована операція. Але всі знали, для чого це потрібно зробити.

"Там були сотні людей, їм потрібна була допомога та іншого виходу, окрім як здійснити політ на гелікоптері на територію заводу, не було. Весь маршрут я розповісти не можу, але він становив від 160-200 км і водночас 100 км потрібно було летіти над територією, яку займав противник. Там було дуже багато систем ППО", — каже пілот вертольота.

За словами Євгена, всі вертольоти, які летіли на завод "Азовсталь", щоб доставити медикаменти та боєприпаси, успішно приземлялися на спеціальних майданчиках, яких було кілька. Щоб нормально долетіти пілоти летіли вночі, на гранично малій висоті, і водночас використовували зокрема специфіку рельєфу, щоб прибути до місця призначення.

[ + – ] Вертоліт укринського пілота під час виконання завдання підбило Фото: Скриншот

"Це здавалося неможливим летіти на такій малій висоті, але щоб вижити й не таке зробиш. І погода іноді теж не дозволяла виконувати завдання, але треба було летіти. Але з іншого боку, якщо, наприклад, туман, то значить не тільки в нас погана видимість, але й нас погано бачать. Тому іноді погода була на нашому боці", — каже український пілот.

За словами льотчика, всі майданчики для приземлення гелікоптерів на території заводу "Азовсталь" перебували в зоні ураження артилерії, ЗРК та мінометів.

"Я знаходився на землі трохи більш як 10 хвилин. І в один із вильотів вдалося взяти з собою і 20 поранених. Але через 3 хвилини після зльоту ракета ПЗРК потрапила в лівий двигун. Вона не здетонувала і двигун просто вимкнувся. Ракета відпала, але залишила величезну дірку. Я почав маневрувати, супротивник почав стріляти з зенітних комплексів. Нам вдалося полетіти, але один вертоліт, найімовірніше, ракета там здетонувала і пілот перестав відповідати, але я полетів і не знаю, що там було далі. Друга група бачила, що з нами сталося, та обрала інший маршрут для польоту", — розповів Євген.

[ + – ] У гелікоптер влучила ракета і лівий двигун перестав працювати Фото: Скриншот

За словами українського льотчика, хоча всі гелікоптери успішно приземлялися, але не всі поверталися із завдання.

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