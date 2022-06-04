На одном двигателе с "Азовстали". Пилот вертолета Ми-8 рассказал о полете в Мариуполь

Пилот украинского вертолета смог не только доставить ценный груз защитникам города, но и спас 20 раненых.

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Во время спецоперации ГУР МО Украины по снабжению защитников Мариуполя, которые находились на территории завода "Азовсталь", пилот украинского вертолета Ми-8 по имени Евгений был подбит, но ему удалось вывезти раненых украинских бойцов из зоны боевых действий. О том, как происходил один из полетов на завод "Азовсталь" военный летчик рассказал также пилоту, владельцу YouTube-канала "Записки пилота" Владимиру Васильеву.

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По словам украинского летчика Евгения, фамилию которого не называют из соображений безопасности (да и лицо его тоже не показывают), все кто выполнял полеты на "Азовсталь", знали, что это очень рискованная операция. Но все знали для чего это нужно сделать.

"Там были сотни людей, им нужна была помощь и другого выхода, кроме как осуществить полет на вертолете на территорию завода, не было. Весь маршрут я рассказать не могу, но он составлял от 160-200 км и при этом 100 км нужно было лететь над территорией, которую занимал противник. Там находилось очень много систем ПВО", — говорит пилот вертолета.

По словам Евгения все вертолеты, которые летели на завод "Азовсталь", чтобы доставить медикаменты и боеприпасы успешно приземлялись на специальных площадках, которых было несколько. Чтобы нормально долететь пилоты летели ночью, на предельно малой высоте, и при этом использовали в том числе и специфику рельефа, чтобы прибыть к месту назначения.

[ + – ] Вертолет украинского пилота во время выполнения задания был подбит Фото: Скриншот

"Это казалось невозможно лететь на такой малой высоте, но, чтобы выжить и не такое сделаешь. И погода иногда тоже не позволяла выполнять задачу, но нужно было лететь. Но с другой стороны, если, например, туман, то значит не только у нас плохая видимость, но и нас плохо видят. Поэтому иногда погода была на нашей стороне", — говорит украинский пилот.

По словам летчика, все площадки для приземления вертолетов на территории завода "Азовсталь" находились в зоне поражения артиллерии, ЗРК и минометов.

"Я находился на земле чуть больше 10 минут. И в один из вылетов удалось взять с собой и 20 раненых. Но через 3 минуты после взлета ракета ПЗРК попала в левый двигатель. Она не сдетонировала и двигатель просто выключился. Ракета отпала, но оставила огромную дырку. Я начал маневрировать, противник начал стрелять из зенитных комплексов. Нам удалось улететь, но один вертолет, скорее всего ракета там сдетонировала и пилот перестал отвечать, но я улетел и не знаю, что там было дальше. Вторая группа видела, что с нами произошло и выбрала другой маршрут для полета", — рассказал Евгений.

[ + – ] В вертолет попала ракета и левый двигатель перестал работать Фото: Скриншот

По словам украинского летчика, хотя все вертолеты успешно приземлялись, но не все возвращались обратно с задания.

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