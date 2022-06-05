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Український студент захистив дипломну роботу прямо на фронті (фото)

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Фото: УНІАН | Фото ілюстративне

Хлопець отримав заслужену четвірку.

Студент українського вишу, який наразі перебуває на передовій, захистив дипломну роботу онлайн. Про це повідомив викладач ВНТУ Михайло Ганчук у Facebook.

"Захист в університеті сьогодні був нетиповий… Студент онлайн захищав роботу, знаходячись в зоні активних бойових дій на самій лінії фронту…" — написав викладач, додавши до свого посту скріншот відеоконференції, у якій видно обличчя уже дипломованого захисника України.

Український студент захистив дипломну роботу прямо на фронті

Як зазначив Михайло Ганчук, була велика спокуса поставити оцінку студентові "автоматом", проте все повинно бути чесно навіть в умовах війни. То ж студент прямо із зони бойових дій захистив свою роботу та отримав заслужену четвірку.

"Життя продовжується. Слава ЗСУ! "Слава Україні!!!" — насамкінець додав викладач вінницького університету.

Втім, у коментарях думки підписників Михайла розділилися. Хтось захопився героїзмом студента, який знайшов час підготуватися та захиститися прямо на лінії фронту. А дехто порекомендував поблажливіше ставитися до тих, хто зараз захищає українців та ризикує своїм життям.

Нагадаємо, студента денної форми навчання обманом мобілізували до Сухопутних військ.

Тим часом українським школярам та студентам у 2022 полегшили умови вступу до бакалаврату та магістратури, скасувавши ДПА та ЗНО. Замість цього українці складатимуть спеціальний вступний іспит та мультимедійний тест.