Український студент захистив дипломну роботу прямо на фронті (фото)

Хлопець отримав заслужену четвірку.

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Студент українського вишу, який наразі перебуває на передовій, захистив дипломну роботу онлайн. Про це повідомив викладач ВНТУ Михайло Ганчук у Facebook.

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"Захист в університеті сьогодні був нетиповий… Студент онлайн захищав роботу, знаходячись в зоні активних бойових дій на самій лінії фронту…" — написав викладач, додавши до свого посту скріншот відеоконференції, у якій видно обличчя уже дипломованого захисника України.

[ + – ] Український студент захистив дипломну роботу прямо на фронті

Як зазначив Михайло Ганчук, була велика спокуса поставити оцінку студентові "автоматом", проте все повинно бути чесно навіть в умовах війни. То ж студент прямо із зони бойових дій захистив свою роботу та отримав заслужену четвірку.

"Життя продовжується. Слава ЗСУ! "Слава Україні!!!" — насамкінець додав викладач вінницького університету.

Втім, у коментарях думки підписників Михайла розділилися. Хтось захопився героїзмом студента, який знайшов час підготуватися та захиститися прямо на лінії фронту. А дехто порекомендував поблажливіше ставитися до тих, хто зараз захищає українців та ризикує своїм життям.

Нагадаємо, студента денної форми навчання обманом мобілізували до Сухопутних військ.

Тим часом українським школярам та студентам у 2022 полегшили умови вступу до бакалаврату та магістратури, скасувавши ДПА та ЗНО. Замість цього українці складатимуть спеціальний вступний іспит та мультимедійний тест.