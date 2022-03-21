Верховній Раді пропонують скасувати ЗНО та Державну підсумкову атестацію у 2022 році

Скасування підсумкових атестацій та іспитів, як стверджують у Міносвіти, сприятиме "збереженню студентського контингенту" та знизить рівень стресу для дітей.

Верховній Раді пропонують у 2022 році офіційно скасувати ЗНО, Державну підсумкову атестацію, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, цитуючи міністра освіти Сергія Шкарлета.

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За даними відомства, відповідний законопроєкт №7132 було зареєстровано у Верховній Раді ще 10 березня.

Документом, враховуючи чинний воєнний стан та агресію Російської Федерації, пропонують нардепам скасувати у 2022 році проведення ЗНО, ДПА, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування.

За словами міністра освіти, рішення про непроведення головних іспитів для українських випускників є необхідним.

"Наше головне завдання — знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом'якшити", — продовжив Сергій Шкарлет.

Голова Міносвіти також припустив, що скасування ЗНО-2022, ДПА, ЄВІ та ЄФВІ допоможе "зберегти студентський контингент, національний інтелектуальний потенціал", а також стимулюватиме навчання на території України в умовах воєнного стану.

[ + – ] Раді пропонують скасувати ЗНО та ДПА в Україні у 2022 році

Як відомо, з 9 березня 2022 року в більшості регіонів України навчальний процес відбувається в дистанційному форматі.

"Для тимчасово переміщених осіб і тих, хто вимушено залишив місце проживання, навчання організоване за індивідуальним, екстернатним і змішаним форматом. Діти можуть навчатися дистанційно в школах за місцем тимчасового перебування", — поінформував раніше Центр протидії дезінформації.

У відомстві при РНБО попереджали, що батьки, діти та вчителі можуть самостійно створювати групи в месенджерах, у яких відбувається координація навчального процесу, зокрема через програму відеоконференції Zoom.

Зазначимо, що можливе скасування ЗНО-2022 та ДПА було анонсовано головою Міносвіти Сергієм Шкарлетом ще 8 березня 2022 року.

Ініціативу профільного міністра про скасування ЗНО-2022 раніше критикував освітній омбудсмен Сергій Горбачов. За його словами, подібне рішення Сергія Шкарлета призведе до появи корупції під час вступної кампанії та знецінить навчальну працю відповідальних школярів, які готуються до підсумкових атестацій.