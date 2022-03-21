Верховной Раде предлагают отменить ВНО и Государственную итоговую аттестацию в 2022 году
Отмена итоговых аттестаций и экзаменов, как утверждают в Минобразования, будет способствовать "сохранению студенческого континтента" и снизит уровень стресса для детей.
Верховной Раде предлагают в 2022 году официально отменить ВНО, Государственную итоговую аттестацию, единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единственное профессиональное вступительное испытание. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, цитируя министра образования Сергея Шкарлета.
По данным ведомства, соответствующий законопроект №7132 был зарегистрирован в Верховной Раде еще 10 марта.
Документом, учитывая действующее военное положение и агрессию Российской Федерации, предлагают нардепам отменить в 2022 году проведение ВНО, ГИА, единого вступительного экзамена и единственного профессионального вступительного испытания.
По словам министра образование, решение о непроведении главных экзаменов для украинских выпускников является необходимым.
"Наша главная задача — снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хотя бы как-то смягчить", — продолжил Сергей Шкарлет.
Глава Минобразования также предположил, что отмена ВНО-2022, ГИА, ЕВЭ и ЕПВИ поможет "сохранить студенческий контингент, национальный интеллектуальный потенциал", а также будет стимулировать к обучению на территории Украины в условиях военного положения.
Как известно, с 9 марта 2022 года в большинстве регионов Украины учебный процесс проходит в дистанционном формате.
"Для временно перемещенных лиц и вынужденно покинувших место жительства обучение организовано по индивидуальному, экстернатному и смешанному формату. Дети могут учиться дистанционно в школах по месту временного пребывания", — информировал ранее Центр противодействия дезинформации.
В ведомстве при СНБО предупреждали, что родители, дети и учителя могут самостоятельно создавать группы в мессенджерах, в которых происходит координация учебного процесса, в том числе через приложение видеоконференции Zoom.
Отметим, что возможная отмена ВНО-2022 и ГИА была анонсирована главой Минобразования Сергеем Шкарлетом еще 8 марта 2022 года.
Инициативу профильного министра об отмене ВНО-2022 ранее критиковал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. По его словам, подобное решение Сергея Шкарлета приведет к появлению коррупции во время вступительной кампании и обесценит учебный труд ответственных школьников, которые готовятся к итоговым аттестациям.