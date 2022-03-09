Воєнний стан в Україні: освітній омбудсмен виступив проти скасування ЗНО-2022

За словами Сергія Горбачова, скасування незалежного тестування для випускників призведе до корупції під час вступної кампанії.

Зовнішнє незалежне тестування є справедливим і перевіреним механізмом забезпечення рівних прав доступу до вищої освіти, тому його не можна скасовувати навіть під час дії воєнного стану. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

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Зокрема, чиновник прокоментував ініціативу міністра освіти України Сергія Шкарлета, який запропонував скасувати ЗНО, вступні екзамени під час вступу та Державну підсумкову атестацію для учнів через дію воєнного стану.

За словами голови Міносвіти, таке рішення дозволить "зберегти студентський контингент, національний інтелектуальний потенціал та стимулювання до навчання".

Горбачов стверджує, що скасування ЗНО-2022 призведе до корупції під час вступної кампанії. Профільний омбудсмен також назвав незалежне тестування "справедливим та перевіреним механізмом забезпечення рівних прав доступу до вищої освіти".

Горбачов, коментуючи ініціативу Шкарлета, припустив, що час, формат та механізм проведення ЗНО-2022 можна змінити відповідно до правового режиму воєнного стану.

"Але повне скасування ЗНО означає повернення корупції у вступну кампанію та тотальне знецінення навчальної праці відповідальних випускників", — резюмував омбудсмен.

Нагадаємо, 8 березня міністр освіти Сергій Шкарлет анонсував можливе скасування ЗНО-2022, обов'язкових екзаменів під час вступу та ДПА. Такий крок, на думку голови Міносвіти, допоможе школярам та абітурієнтам позбавитися частини стресу, з яким вони зіткнулися через воєнний стан.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чи відновиться навчання у школах України найближчим часом і розповідав, що буде із ЗНО-2022.