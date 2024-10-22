"Роблять старшокласники і ПТУшники": ЗС РФ атакують Сили оборони "самопальними" БпЛА (відео)

Бійці навчилися збивати цей безпілотник із автоматів. Він несе 150-200 грамів тротилу та зо два десятки кульок.

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Небо на передовій заполонили "самопальні" БпЛА, які виготовляють російські школярі та учні ПТУ. Вони масово атакують позиції українських захисників. Про це розповіли бійці спецпідрозділу ГУР "Артан".

"Зроблені "із гівна і палок", звісно, та все ж — потрібно знати, з чим маємо справу", — розповів воїн спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" "Сова", який збив кілька таких "дронів" із автомата.

БпЛА зроблений з фанери, він несе 150-200 грамів тротилу і зо два десятки кульок.

"Боєприпас тут розрахований більше, щоб налякати людину. Але фішка в тому, що метрів за 700 до цілі вони відключають двигун — і воно далі планує безшумно. Ціна такого разом з батарейками — доларів 300. Ми провели розслідування — роблять їх діти, старшокласники і ПТУшники. Роблять масово і запускають масово", — каже "Сова".

Нагадаємо, що ЗС РФ похизувалися новим багі "ZВераБой", який планують використовувати для боротьби з українськими дронами. Багі озброєний поворотною кулеметною дистанційно керованою установкою з двома спареними ПКТ, ще однією установкою з шістьма автоматами АК-12.

Також раніше повідомлялося, що сараєвидні танки почали з'являтися і у морпіхів 40-ї бригади РФ. Так, один із перших "залізних капутів" на базі Т-80БВ обзавівся захисним дахом, системою РЕБ та мінним тралом.