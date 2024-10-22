"Делают старшеклассники и ПТУшники": ВС РФ атакуют Силы обороны "самопальными" БпЛА (видео)

Бойцы научились сбивать этот беспилотник из автоматов. Он несет 150-200 граммов тротила и два десятка шариков.

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Небо на передовой заполонили "самопальные" БпЛА, которые изготавливают российские школьники и ученики ПТУ. Они массово атакуют позиции украинских защитников. Об этом рассказали бойцы спецподразделения ГУР "Артан".

"Сделаны "из говна и палок", конечно, и все же — нужно знать, с чем имеем дело", — рассказал воин спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" "Сова", который сбил несколько таких "дронов" из автомата.

БпЛА сделан из фанеры, он несет 150-200 граммов тротила и два десятка шариков.

"Боеприпас здесь рассчитан больше, чтобы напугать человека. Но фишка в том, что метров за 700 до цели они отключают двигатель — и оно дальше планирует бесшумно. Цена такого вместе с батарейками — долларов 300. Мы провели расследование — делают их дети, старшеклассники и ПТУ-шники. Делают массово и запускают массово", — говорит "Сова".

Напомним, что ВС РФ похвастались новым багги "ZВераБой", который планируют использовать для борьбы с украинскими дронами. Багги вооружен поворотной пулеметной дистанционно управляемой установкой с двумя спаренными ПКТ, еще одной установкой с шестью автоматами АК-12.

Также ранее сообщалось, что сараевидные танки начали появляться и у морпехов 40-й бригады РФ. Так, один из первых "железных капутов" на базе Т-80БВ обзавелся защитной крышей, системой РЭБ и минным тралом.